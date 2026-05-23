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Cronaca

Come si addestra l’AI? Stasera a “24minuti” il professor Vincenzo Lomonaco

Temi che saranno al centro della puntata di questa sera di “24minuti”, alle 19:30, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta

Un momento della trasmissione
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Cosa ci permette di fare oggi l’intelligenza artificiale? Qualsiasi cosa, praticamente, in numerosi ambiti della nostra quotidianità. Ma c’è un altro importante interrogativo: perché l’AI riesce a fare tutto questo? Come viene addestrata a farlo? Come impara ad avere nozioni e competenze, conoscenze di cui poi noi ci serviamo nella vita di tutti i giorni quando ad essa chiediamo aiuto?

Temi che saranno al centro della puntata di questa sera (sabato) di “24minuti”, alle 19:30, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta. Ospite il professor Vincenzo Lomonaco, docente di Computer Science al dipartimento AI della LUISS di Roma.

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