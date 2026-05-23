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Contratti, Damiano: “Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi”

(Adnkronos) – “Il punto chiave è che bisogna assolutamente combattere il dumping contrattuale. La sfida della contrattazione si fa sulla qualità della contrattazione, non sui salari bassi, ma sui salari alti, sulle carriere. E sulla normativa che sia capace anche di interpretare le novità della tecnologia nel tempo del digitale, dell’avvento dell’intelligenza artificiale, questo deve essere il messaggio fondamentale”. A dirlo Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare, parlando di ‘Ccnl equivalenti. Come verificare l’equivalenza delle tutele’ il libro scritto con Andrea Cafà, presidente del Fondo interprofessionale Fonarcom e dell’Associazione di imprese Cifa Italia, Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, Adalberto Perulli, Paolo Pizzuti presentato oggi al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all’Eur a Roma. 

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