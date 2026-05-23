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Italiani morti alle Maldive, le indagini continuano: sentito professore dell’Unige

(Adnkronos) – Continua l’indagine della procura di Roma dopo la morte dei sub italiani alle Maldive. Il professore associato di Zoologia Stefano Vanin – sentito dagli investigatori della squadra mobile di Genova che hanno ricevuto la subdelega dai colleghi della Capitale che indagano per conto della procura -, a quanto si apprende avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell’università di Genova. Vanin, che ha consegnato alla Mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca, in particolare nel campionamento di ditteri e altri insetti di interesse forense, sanitario e veterinario.  

Le indagini mirano a ricostruire l’organizzazione delle crociere, come quella organizzata a bordo della Duke of York, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti. Nei prossimi giorni gli inquirenti potrebbero sentire altre persone che si trovavano alle Maldive per cercare di fare luce sulla tragedia nella quale hanno perso la vita la professoressa Monica Montefalcone, associata di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – Distav, la figlia Giorgia Sommacal, studentessa di Unige, Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso lo stesso Dipartimento, Federico Gualtieri, neolaureato magistrale UniGe in Biologia ed Ecologia marina e la guida Gianluca Benedetti.  

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