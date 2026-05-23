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Rapina choc in gioielleria centro commerciale Casal Bertone, dipendenti minacciate con pistola

(Adnkronos) – Con i volti coperti e la pistola in pugno, hanno fatto irruzione nella gioielleria ‘Blue Spirit’ all’interno del centro commerciale Casal Bertone, pochi minuti dopo l’apertura. Mentre uno minacciava entrambe le dipendenti, il complice portava via i gioielli dal bancone. Con la borsa piena di bracciali, orologi e altri preziosi, il cui valore non è stato ancora quantificato, i due rapinatori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. E’ successo ieri mattina, a un mese di distanza dalla violenta rapina messa a segno in un’altra gioielleria all’interno di un centro commerciale, Euroma 2. Sul posto, impegnati nei rilievi, gli agenti delle Volanti. Al vaglio, le telecamere di videosorveglianza del negozio e del centro commerciale. Le due dipendenti, entrambe sentite dagli investigatori, non sono state ferite.  

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