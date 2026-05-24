Anche a Cremona Bimbimbici per la sicurezza dei piccoli ciclisti
Questa mattina a parco Sartori l'iniziativa della Fiab per educare sulle regole della strada ma anche per sensibilizzare il Comune sull'importanza di percorsi sicuri
L’esplosione dell’estate ha accompagnato la venticinquesima edizione di BimbimBici in contemporanea con altre 200 città italiane, organizzata da FIAB a Cremona con il patrocinio del Comune. È stata ancora una volta una festa al Parco Sartori, dove il percorso di educazione stradale per i più piccoli ha fatto da sfondo a momenti di gioco.
Pedalare insieme dunque per lanciare un messaggio di speranza, a rivendicare il diritto dei più piccoli a rispirare aria pulita, a muoversi in sicurezza e a riappropriarsi degli spazi urbani, trasformando le aree davanti alle scuole in luoghi di socialità e di gioco liberi dal traffico e dall’inquinamento. Tante le associazioni coinvolte e presenti con i loro banchetti, come dice Piercarlo Bertolotti, presidente di FIAB Cremona: “Grande successo, tanti bambini contenti, abbiamo accolto anche molte associazioni insieme a noi, Legambiente, Unicef, Che de Il Caret, Associazione Marcotti Osvaldo, Ambulanze Veterinarie, Energia Ludica, perché i bambini si devono divertire, il messaggio che noi abbiamo lanciato all’assessore stamattina è che l’amministrazione deve assolutamente fare di più per la sicurezza dei bambini, per rendere la città più vivibile per bambini e donne, soprattutto, e migliorare la viabilità nelle strade scolastiche e meno auto in sosta, soprattutto sulle piste ciclabili”.
L’assessore allo sport Luca Zanacchi che ha partecipato all’evento, ha annunciato l’arrivo di nuovi finanziamenti: “Sono aspetti su cui stiamo lavorando. Stiamo progettando perché saremo destinatari nei prossimi mesi di un finanziamento importante dedicato alla mobilità sostenibile da parte del Ministero del Trasporto e dell’Ambiente e quindi interverremo per una messa in sicurezza delle ciclabili di tutte le zone più prossime a giardini, parchi, scuole e luoghi più sensibili, quindi siamo perfettamente consapevoli dell’esigenza e risponderemo concretamente”.