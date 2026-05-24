Anche a Cremona Bimbimbici per la sicurezza dei piccoli ciclisti

L’esplosione dell’estate ha accompagnato la venticinquesima edizione di BimbimBici in contemporanea con altre 200 città italiane, organizzata da FIAB a Cremona con il patrocinio del Comune. È stata ancora una volta una festa al Parco Sartori, dove il percorso di educazione stradale per i più piccoli ha fatto da sfondo a momenti di gioco.

Pedalare insieme dunque per lanciare un messaggio di speranza, a rivendicare il diritto dei più piccoli a rispirare aria pulita, a muoversi in sicurezza e a riappropriarsi degli spazi urbani, trasformando le aree davanti alle scuole in luoghi di socialità e di gioco liberi dal traffico e dall’inquinamento. Tante le associazioni coinvolte e presenti con i loro banchetti, come dice Piercarlo Bertolotti, presidente di FIAB Cremona: “Grande successo, tanti bambini contenti, abbiamo accolto anche molte associazioni insieme a noi, Legambiente, Unicef, Che de Il Caret, Associazione Marcotti Osvaldo, Ambulanze Veterinarie, Energia Ludica, perché i bambini si devono divertire, il messaggio che noi abbiamo lanciato all’assessore stamattina è che l’amministrazione deve assolutamente fare di più per la sicurezza dei bambini, per rendere la città più vivibile per bambini e donne, soprattutto, e migliorare la viabilità nelle strade scolastiche e meno auto in sosta, soprattutto sulle piste ciclabili”.

L’assessore allo sport Luca Zanacchi che ha partecipato all’evento, ha annunciato l’arrivo di nuovi finanziamenti: “Sono aspetti su cui stiamo lavorando. Stiamo progettando perché saremo destinatari nei prossimi mesi di un finanziamento importante dedicato alla mobilità sostenibile da parte del Ministero del Trasporto e dell’Ambiente e quindi interverremo per una messa in sicurezza delle ciclabili di tutte le zone più prossime a giardini, parchi, scuole e luoghi più sensibili, quindi siamo perfettamente consapevoli dell’esigenza e risponderemo concretamente”.

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