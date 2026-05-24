Cinque anni fa la visita del Presidente Sergio Mattarella a Cremona

Sono già passati cinque anni da una giornata entrata nella storia e nel cuore di Cremona e del suo territorio: era il 25 maggio 2021. Un periodo in cui Cremona si stava ancora asciugando le ferite della prima ondata di Covid, terribile per il nostro territorio, ma ancora lontano dalla fine dell’emergenza.

La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione ufficiale del campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore negli spazi restaurati di Santa Monica, arrivò come un momento di gioia e condivisione, in una splendida giornata di sole.

In piazza del Comune, il Capo dello Stato partecipò allo scoprimento della targa commemorativa dedicata ai cittadini scomparsi durante l’emergenza sanitaria.

La giornata proseguì poi in Cattolica con l’inaugurazione del nuovo campus. Davanti a studenti e istituzioni, Mattarella richiamò l’attenzione sul futuro dei giovani e sulla responsabilità di ricostruire grazie al concorso di tante forze, prendendo come esempio proprio il recupero del complesso.

Una visita che segnò simbolicamente il passaggio dalla stagione dell’emergenza a quella della rinascita. Un momento ancora oggi conservato nella memoria di tutti.

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