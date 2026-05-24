La Cremonese e il sogno salvezza: tutto in una notte

Tutto in una notte. Gli ultimi 90 minuti di Serie A decideranno il destino della Cremonese. Serve un’impresa, un mezzo miracolo. “Sarà come scalare l’Everest”, per usare le parole del tecnico Giampaolo. Prima di tutto allo Zini, davanti ai propri tifosi, i grigiorossi dovranno fare punti, possibilmente tre, contro un Como lanciatissimo, che scenderà in campo per giocarsi le proprie speranze di accedere alla prossima edizione della Champions League.

E poi il destino non è nelle mani della Cremo, perché il Lecce vanta quel punto in più in classifica che ha un enorme peso specifico. Bisognerà dunque sperare anche in un passo falso dei pugliesi, impegnati in un Via del Mare sold out contro il Genoa già salvo.

“Vincere e sperare, senza la vittoria non c’è nemmeno la speranza di poter ottenere qualcosa”, ha detto sempre Giampaolo alla vigilia del match con il Como (calcio d’inizio alle ore 20:45). L’allenatore grigiorosso ha chiesto ai suoi giocatori di pensare solo ed esclusivamente alla gara contro i lariani, cercando di isolarsi il più possibile dai segnali che arriveranno dal campo di Lecce, per non lasciarsi condizionare.

“Io giocherei con la radiolina spenta: giochiamo la nostra partita e vedremo cosa succede”, ha dichiarato Giampaolo, che ha anche confermato l’enorme stima che nutre per il collega Fabregas e per lo stile di gioco di questo Como, rivelando di averlo studiato da vicino proprio pochi giorni prima di ricevere la chiamata per tornare a Cremona.

Non dovrebbe esserci il fenomeno Nico Paz, ma la prossima avversaria dei grigiorossi resta comunque una corazzata. Sarà come scalare l’Everest, appunto, ma il tecnico grigiorosso ha aggiunto: “Non è impossibile perché niente lo è, ma andranno fatte tante, tantissime cose per bene”.

Perdere vorrebbe dire retrocessione per la Cremo. Mentre facendo punti con il Como, la salvezza dei grigiorossi dipenderebbe dal risultato del Lecce. C’è anche la possibilità di un eventuale spareggio, in caso di pari di Vardy e compagni e ko dei pugliesi.

Giampaolo dovrebbe confermare, a grandi linee, le scelte iniziali fatte contro l’Udinese. Ma un ruolo decisivo, come sempre, lo reciteranno anche i cambi. E’ la notte del verdetto, la Cremonese sa di giocarsi tutto e ci vuole provare fino all’ultimo secondo.

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