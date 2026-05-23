Cremonese
Cremo, sei assenti contro il Como: Payero, Sanabria, Bondo, Faye, Moumbagna e Baschirotto
Diramata la lista dei grigiorossi convocati da mister Marco Giampaolo per la partita dello Zini contro il Como. Ci sono anche i due giovani Vigilati e Lottici Tessadri
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Ecco i grigiorossi convocati da mister Marco Giampaolo per Cremonese-Como, sfida valida per la 38ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma domenica 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio “Zini”. Assenti: Bondo, Faye, Moumbagna e Payero per virus gastrointestinale, oltre a Sanabria per risentimento muscolare e a Baschirotto.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 26 Vigilati, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 18 Collocolo, 21 Lottici Tessadri, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 33 Grassi
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 77 Okereke, 90 Bonazzoli
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