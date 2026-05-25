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Politica

A Persico Dosimo Bignardi sindaco bis con il 54% delle preferenze

di Lorenzo Scaratti

Affluenza al 55%, con 122 voti di scarto su Mariangela Bonotti, il sindaco uscente ottiene nuovamente la fiducia dei suoi concittadini

Giuseppe Bignardi
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Persico Dosimo conferma la fiducia a Giuseppe Bignardi, sindaco uscente che ha superato la contendente  Mariangela Bonotti: 800 voti (il 54,13%) contro i 678 (45.8%) della sfidante.

1.513 i votanti, pari al 55,67% degli aventi diritto, 18 le schede nulle e 17 le bianche.

 

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