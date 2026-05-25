Elezioni, a Rivolta d’Adda vince Fabio Calvi: “Non me l’aspettavo”

“Sono emozionato, non me l’aspettavo: sono soddisfatto della squadra. Ora lavoriamo per il nostro paese”. Queste sono le prime parole da sindaco di Fabio Calvi, che ritorna ad amministrare il paese di Rivolta D’Adda.

Calvi, con la sua lista “Rivoltiamo Pagina”, ha ottenuto 1411 voti, ovvero il 35,2%, superando la concorrenza di Gian Cremonesi (32,9% con 1316 voti) e Andrea Vergani, che ha comunque ottenuto 1279 voti sfiorando il 32%.

“Eravamo leggermente svantaggiati – ha proseguito Calvi – per la divisione, perché comunque Vergani ha fatto una bella squadra, ha gestito bene la campagna, è cresciuto con noi e ha preso tanti voti. La gente credo che alla fine abbia preferito l’esperienza“.

Calvi ha poi spiegato le prime attività che farà da domani in comune: “Prenderemo in mano tutta la problematica comunale, conoscerò gli impiegati del municipio, perché molti sono cambiati, e poi partire. Rivedremo subito il cantiere della scuola materna”.

Fabio Calvi sindaco a tempo pieno? Assolutamente no: “Ho intenzione di andare avanti nella mia professione da medico di base. L’ho fatto ai tempi quando ero diventato sindaco, e lo farò ancora anche oggi. Almeno per un paio di anni sicuramente”.

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