Elezioni amministrative, in provincia di Cremona affluenza definitiva al 60,49%
Si è votato per eleggere il nuovo sindaco in cinque comuni: Corte de' Frati, Persico Dosimo, Rivolta d'Adda, Soncino e Volongo. In corso le operazioni di spoglio
Si è chiusa la tornata delle elezioni amministrative 2026 nei cinque comuni chiamati al voto in provincia di Cremona. L’affluenza definitiva media provinciale (dato alle 15:00 del 25 maggio) si è attestata al 60,49%, in confronto al 65,55% della precedente consultazione amministrativa.
I cittadini sono stati chiamati alle urne nei Comuni di Corte de’ Frati, Persico Dosimo, Rivolta d’Adda, Soncino e Volongo, tutti centri sotto i 15mila abitanti e quindi senza possibilità di ballottaggio.
L’AFFLUENZA DEFINITIVA COMUNE PER COMUNE:
- Corte de’ Frati: 63,97%
- Persico Dosimo: 55,67%
- Rivolta d’Adda: 58,89%
- Soncino: 63,19%
- Volongo: 68,38%
A Corte de’ Frati e Volongo era presente una sola lista, con la necessità quindi di raggiungere il quorum previsto dalla normativa per rendere valida l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.
L’attenzione si sposta ora sullo scrutinio delle schede, che definirà i nuovi sindaci e la composizione dei consigli comunali nei cinque comuni della provincia coinvolti dalla tornata elettorale 2026.