Elezioni amministrative, in provincia di Cremona affluenza definitiva al 60,49%

Si è chiusa la tornata delle elezioni amministrative 2026 nei cinque comuni chiamati al voto in provincia di Cremona. L’affluenza definitiva media provinciale (dato alle 15:00 del 25 maggio) si è attestata al 60,49%, in confronto al 65,55% della precedente consultazione amministrativa.

I cittadini sono stati chiamati alle urne nei Comuni di Corte de’ Frati, Persico Dosimo, Rivolta d’Adda, Soncino e Volongo, tutti centri sotto i 15mila abitanti e quindi senza possibilità di ballottaggio.

L’AFFLUENZA DEFINITIVA COMUNE PER COMUNE:

Corte de’ Frati: 63,97%

Persico Dosimo: 55,67%

Rivolta d’Adda: 58,89%

Soncino: 63,19%

Volongo: 68,38%

A Corte de’ Frati e Volongo era presente una sola lista, con la necessità quindi di raggiungere il quorum previsto dalla normativa per rendere valida l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

L’attenzione si sposta ora sullo scrutinio delle schede, che definirà i nuovi sindaci e la composizione dei consigli comunali nei cinque comuni della provincia coinvolti dalla tornata elettorale 2026.

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