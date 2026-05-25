Elezioni, Gabriele Gallina confermato sindaco di Soncino: è il suo terzo mandato

A Soncino Gabriele Gallina si conferma sindaco per il terzo mandato, con una percentuale del 68,5% e 2.795 voti. Secondo Roberto Grazioli con il 16,5% e 674 voti; a poca distanza Vittore Soldo con il 15% e 611 voti.

L’affluenza alle urne è stata di poco superiore al 63%, 4142 votanti su 6557 aventi diritto, in netto calo rispetto al 70% delle precedenti amministrative.

Il sindaco uscente, alla guida di una coalizione di centrodestra, è anche segretario provinciale di Forza Italia. Ha vinto in tutte le sezioni elettorali del capoluogo e delle frazioni. Questo il dettaglio (in ordine di spoglio):

Sez.7: 930 Gallina (64,8%), 277 Grazioli (19,3%), Soldo 229 (15,9%)

Sez.6: 337 Gallina (65,3%), 88 Grazioli (17,05%), 78 Soldo (15,11%)

Sez.3: 382 Gallina (64,3%) 120 Grazioli (20,2%), 92 Soldo (15,5%)

Sez.2: 755 Gallina (65,4%), 232 Grazioli (20,12%), 166 Soldo (14,4%)

Sez.1: 474 Gallina (69,3%), 107 Soldo (15,64%), 103 Grazioli (15%)

Sez.4: 334 Gallina (64,48%), 99 Grazioli (19%), 85 Soldo (16,4%)

“Siamo molto soddisfatti perché il risultato che abbiamo ottenuto, una percentuale elevata con tre liste in campo, ci gratifica molto e premia anche tutto il lavoro fatto dalla squadra in questi anni. Siamo davvero molto contenti” ha affermato Gallina.

Il sindaco uscente, riconfermato alla guida del Comune, commenta così l’esito delle elezioni, sottolineando il percorso amministrativo portato avanti finora: “Sono già 11 anni di amministrazione fatti e altri cinque pronti a partire”.

Guardando ai prossimi mesi, il primo cittadino chiarisce subito l’approccio con cui inizierà il nuovo mandato: “Non penso ai primi cento giorni, abbiamo davanti cinque anni di lavoro da fare. Riprenderemo subito quanto abbiamo sospeso durante il periodo elettorale e inizieremo anche con i nuovi interventi e le nuove idee che abbiamo in programma. Ci aspetta un grande lavoro per la nostra comunità”.

Infine, una riflessione sulle ragioni che, secondo lui, hanno convinto gli elettori a confermare la fiducia nella sua amministrazione: “Credo che tutte le opere e gli interventi realizzati, tutto quello che abbiamo concretizzato e che oggi è visibile, insieme al nuovo programma elettorale, abbiano sicuramente inciso. Per questo ringraziamo tanto i cittadini: siamo molto contenti di questo risultato”.

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