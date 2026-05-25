“Energia & Comunità”, il 29 maggio incontro sulle comunità energetiche

Energia & Comunità, dalla crisi mondiale al cuore di Cremona: questo il titolo dell’incontro in programma venerdì 29 maggio, dalle 18 alle 19.30, nella sede di via Bonomelli 81 a Cremona, promosso dal gruppo “Fare Nuova Cremona Attiva”. Un momento di riflessione che punta ad approfondire il tema dell’energia partendo dagli scenari internazionali fino ad arrivare alle ricadute concrete sul territorio locale.

Relatore dell’incontro sarà Giuseppe Dasti, coordinatore del progetto Cer “Città di Cremona”, che interverrà sul tema delle comunità energetiche e delle prospettive legate alla transizione energetica. A moderare il confronto sarà invece Giulia Pedroni, che approfondisce temi di geopolitica ed energia.

L’iniziativa vuole offrire un momento di confronto aperto alla cittadinanza su un tema sempre più centrale, tra rincari energetici, sostenibilità e nuovi modelli di produzione e condivisione dell’energia. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

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