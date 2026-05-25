Giornata Nazionale del Sollievo a San Camillo: postazione informativa dedicata

La Giornata Nazionale del Sollievo nasce per promuovere una cultura della cura capace di accompagnare le persone che vivono una condizione di sofferenza fisica, psicologica, spirituale o sociale. Non è una giornata “contro” il dolore, ma “a favore” del sollievo: un messaggio posi vo, concreto e profondamente umano. Negli anni, il significato di questa ricorrenza si è ampliato. Se all’inizio il suo obiettivo era legato sopra u o all’assistenza delle persone nella fase finale della vita, oggi la Giornata invita a riflettere su tu e le condizioni di mala a e fragilità in cui il bisogno di sollievo diventa parte integrante del percorso di cura. Al centro c’è una convinzione fondamentale: anche quando non è possibile guarire, è sempre possibile prendersi cura. Questo significa controllare il dolore e i sintomi, ma anche proteggere la dignità della persona, ascoltarne i desideri, rispettarne le scelte e creare a orno a lei una rete di attenzione e presenza.

In occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo, la Casa di Cura San Camillo di Cremona promuove anche un momento di informazione e sensibilizzazione rivolto al pubblico. Venerdì 29 maggio dalle ore 08.30 alle ore 13.30, nella hall di ingresso sarà allestita una postazione informativa dedicata, dove sarà possibile ricevere materiale di approfondimento e confrontarsi con il personale per comprendere meglio il significato di questa ricorrenza, il valore delle cure pallia ve e il ruolo degli hospice nel percorso di accompagnamento della persona malata e della sua famiglia. L’inizia va nasce con l’obiettivo di avvicinare cittadini, pazienti e caregiver a un tema spesso delicato: un’occasione per fare domande, ricevere informazioni chiare e scoprire come il prendersi cura possa tradursi in ascolto, presenza, controllo dei sintomi, sostegno psicologico e rispetto della dignità della persona.

Presso la Casa di Cura San Camillo di Cremona, l’Unità Opera va di Cure Palliative, guidata dal dottor Massimo Damini e accreditata al Servizio Sanitario Nazionale, offre assistenza specializzata alle persone con patologie inguaribili in fase avanzata o terminale. L’obiettivo è garantire la migliore qualità di vita possibile, attraverso il controllo dei sintomi e del dolore, nel rispetto della dignità, dei desideri e delle scelte del paziente. L’Hospice San Camillo è pensato come un luogo di cura moderno, accogliente e attento alla persona. Gli interventi sono personalizza e condivisi con il malato, perché ogni percorso richiede ascolto, delicatezza e risposte costruite sui bisogni reali della persona e della sua famiglia. L’équipe multidisciplinare accompagna il paziente e supporta i familiari con attenzione alla comunicazione, alla relazione e al sostegno psicologico. Accanto alla degenza, sono previsti percorsi in day hospital e collaborazione con il territorio, per favorire una presa in carico integrata. In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, San Camillo rinnova il proprio impegno nel promuovere una cura capace di unire competenza clinica e vicinanza umana. Perché il sollievo non è solo assenza di dolore: è presenza, ascolto, rispetto e accompagnamento.

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