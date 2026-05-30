A “24minuti” mercato del lavoro e AI, chi si salverà?

Mercato del lavoro e intelligenza artificiale. Quali rischi per i lavoratori? Quali nuove competenze saranno richieste? Ma questa sera (sabato 30 maggio) a “24minuti”, alle 19:30, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta, si parlerà anche del tema dei salari, al palo da anni, della contrattazione collettiva, e degli esperimenti della settimana corta, se da casi isolati si può arrivare ad una normativa da estendere a tutte le realtà d’impresa.

Ospite della trasmissione Francesco Seghezzi, esperto di diritto del lavoro e presidente Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul Diritto del lavoro e sulle relazioni industriali).

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