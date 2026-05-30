Ultime News

30 Mag 2026 Giornata Nazionale del sollievo: il dolore cronico e la storia di Gian Mario
30 Mag 2026 Prosegue il rinnovamento dell’illuminazione artistica di Piazza del Comune e vie limitrofe
30 Mag 2026 Quartieri in Giallo: il bilancio della rassegna dedicata alla narrativa poliziesca
30 Mag 2026 Incidente a Spino d’Adda: donna di 74 anni perde il controllo della sua Fiat Panda
30 Mag 2026 Aselli, premiati gli studenti: riconosciuti merito, impegno e spirito di comunità
Cronaca

A “24minuti” mercato del lavoro e AI, chi si salverà?

Ospite della trasmissione Francesco Seghezzi, presidente Adapt (Associazione per gli studi sul Diritto del lavoro e sulle relazioni industriali).

Fill-1

Mercato del lavoro e intelligenza artificiale. Quali rischi per i lavoratori? Quali nuove competenze saranno richieste? Ma questa sera (sabato 30 maggio) a “24minuti”, alle 19:30, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta, si parlerà anche del tema dei salari, al palo da anni, della contrattazione collettiva, e degli esperimenti della settimana corta, se da casi isolati si può arrivare ad una normativa da estendere a tutte le realtà d’impresa.

Ospite della trasmissione Francesco Seghezzi, esperto di diritto del lavoro e presidente Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul Diritto del lavoro e sulle relazioni industriali).

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...