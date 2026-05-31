Ultime News

31 Mag 2026 Troppo alcol il sabato sera: raffica di interventi del 118 in città
31 Mag 2026 Cremonese, manca un solo tassello per comporre la nuova Serie B 2026-2027
31 Mag 2026 Primi lavori di restauro per la chiesa di San Gregorio: un gioiello da riscoprire
30 Mag 2026 Cremona verso l’Alta Velocità: il sindaco Virgilio promuove un’alleanza per il territorio
30 Mag 2026 Cremona in festa per il Pride: tutti uniti contro discriminazioni e per i diritti civili
Nazionali

Verissimo – Le storie, oggi domenica 31 maggio: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, domenica 31 maggio, con un nuovo appuntamento di ‘Verissimo- Le storie’ con le interviste più intense della stagione.  

Tra gli ospiti di oggi, il campione di sci Simone Deromedis. Spazio poi al racconto tra padre e figlio di Paolo e Davide Bonolis. Rivivremo l’intervista dei Pooh, l’intenso racconto di Heather Parisi e la storia d’amore di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...