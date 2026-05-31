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Zverev-De Jong: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Caccia ai quarti per Alexander Zverev. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista tedesco sfida Jesper de Jong – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Zverev arriva dalla vittoria nell’ultimo turno contro Halys, mentre De Jong ha battuto, a sorpresa, Khachanov. 

 

La sfida tra Zverev e De Jong è in programma oggi, domenica 31 maggio, non prima delle ore 15.30. I due si sono affrontati in due precedenti, con il tedesco che guida il parziale 2-0. 

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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