Juvi, mercato in movimento: Panizza e Cardani al lavoro sul nuovo roster

Nicolàs Panizza e il nuovo allenatore Marco Cardani sono al lavoro per definire il volto della Ferraroni Juvi Cremona che affronterà il campionato di Serie A2 2026-27. Dopo la conferma di Simone Barbante e l’ingaggio dell’ex Urania Ursulo D’Almeida, il mercato oroamaranto è entrato nel vivo e il prossimo annuncio potrebbero arrivare già nel corso della settimana.

Nel frattempo iniziano a delinearsi anche alcune situazioni legate al roster della passata stagione. Gregorio Allinei è rientrato a Treviso dopo il prestito e dovrebbe far parte del progetto tecnico per il prossimo campionato, mentre Tommaso Vecchiola viene accostato a Cividale. Potrebbe invece proseguire l’avventura in maglia Juvi Matias Bortolin, tra i giocatori che la società starebbe valutando di confermare.

Tra i profili che circolano nelle ultime ore ci sono quelli di Alberto Conti, reduce dall’esperienza in Serie B Nazionale con Agrigento, e di Alexander Cicchetti di Avellino. Si parla anche di un possibile ritorno di Alfredo Boglio, già alla Juvi nella stagione 2022-23. Il giocatore potrebbe lasciare Vigevano soltanto in caso di mancata promozione dell’Elachem, attesa dalla finale playoff di serie B contro Juvecaserta.

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