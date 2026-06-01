Video Pillole
Tg Sport – 1/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cobolli batte Svajda in quattro set e vola ai quarti del Roland Garros
– Palestra apre all’Inter dal ritiro azzurro “Pronto per il salto in un grande club”
– Brasile formato Mondiale, Ancelotti ne fa sei al Panama
– Davide Ancelotti è il nuovo tecnico del Lille
– Intesa De Laurentiis-Allegri, ma il Milan ritarda l’annuncio per vie legali
– No di Oaktree ai big Alaba e Maguire, assalto Inter a Palestra
– Giro d’Italia, Vingegaard vince la Corsa Rosa ed entra nel mito
– Mugello in estasi: trionfo storico di Bezzecchi su Aprilia, Martin e Bagnaia sul podio
– La Barba al Palo – Baldini ha il curriculum da ct
/gtr
– Cobolli batte Svajda in quattro set e vola ai quarti del Roland Garros
– Palestra apre all’Inter dal ritiro azzurro “Pronto per il salto in un grande club”
– Brasile formato Mondiale, Ancelotti ne fa sei al Panama
– Davide Ancelotti è il nuovo tecnico del Lille
– Intesa De Laurentiis-Allegri, ma il Milan ritarda l’annuncio per vie legali
– No di Oaktree ai big Alaba e Maguire, assalto Inter a Palestra
– Giro d’Italia, Vingegaard vince la Corsa Rosa ed entra nel mito
– Mugello in estasi: trionfo storico di Bezzecchi su Aprilia, Martin e Bagnaia sul podio
– La Barba al Palo – Baldini ha il curriculum da ct
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