Cremona celebra le sue mura storiche con il ritorno della corsa delle “5 Porte”

È uno degli appuntamenti sportivi più attesi della città. Cremona scalda i motori per il ritorno della corsa delle “5 Porte”, in programma venerdì 12 giugno alle ore 20.30. La gara podistica ha anche un forte valore simbolico e identitario: nasce infatti con l’obiettivo di celebrare Cremona e i suoi confini storici, rappresentati dalle cinque porte cittadine.

Dopo l’edizione dello scorso anno, dedicata a Porta Romana, quest’anno la protagonista sarà Porta Venezia, alla quale sarà riservata anche una medaglia celebrativa. La partenza e l’arrivo sono previsti in Piazza del Comune. Il percorso attraverserà come sempre tutte e cinque le porte della città e si svilupperà su un circuito di 5 chilometri da ripetere due volte. Ma sono previste importanti novità, sia sull’orario della corsa, sia sullo stesso percorso.

“Quest’anno, in notturna, sarà uno spettacolo bellissimo per Cremona, con una Piazza del Duomo illuminata – spiega Ervano Vicini, presidente di Asd Marathon Cremona – Il nuovo percorso toccherà punti storici della città, come ad esempio nove chiese. C’è la possibilità di correre, nella gara competitiva, e poi c’è una gara non competitiva, di 5 o 10 kilometri, per apprezzare la bellezza di Cremona. La 5 porte è la gara della città”.

Una gara, giunta alla 23^ edizione, che attirerà un importante numero di partecipanti. “Siamo arrivati a quota 600 iscrizioni e aspettiamo le persone che si iscriveranno all’evento. E’ una gara che ha un target che si avvicina tantissimo alle 1000 persone”, conclude Vicini.

“In questi casi non si parla solo di sport, ma di un’iniziativa che apre le porte alle famiglie, ai bambini – sottolinea il sindaco di Cremona Andrea Virgilio – Si raccoglie la sensibilità dei cittadini, avvicinandoli all’attività sportiva. Se penso al passato, sul tema dello sport, nascevano solo iniziative settoriali, che facevano fatica a dialogare. Ora ci sono realtà che si contaminano, è un traguardo importante per la città e per la comunità. Ben venga una maratona che si colloca nel cuore della città”.

Spazio anche ai più giovani con la “Mini 5 Porte”, che coinvolgerà ragazzi e ragazze dai 5 ai 17 anni, divisi per categoria di età.

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