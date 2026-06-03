Sabbioneta celebra la Giornata del Cavaliere: un incontro tra storia e valori civili

La splendida cornice di Sabbioneta, città ideale del Rinascimento e patrimonio mondiale UNESCO, ha ospitato la “Giornata del Cavaliere” promossa dall’Associazione Provinciale Cavalieri della Repubblica Italiana di Cremona. L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro e condivisione tra i soci dell’Associazione, unendo la valorizzazione del patrimonio storico e culturale alla riflessione sui valori civili che ispirano l’impegno dei Cavalieri della Repubblica.

La giornata si è aperta con la visita ai principali luoghi simbolo della città fondata da Vespasiano Gonzaga. I partecipanti hanno potuto ammirare Palazzo Giardino, espressione del raffinato progetto urbanistico e culturale del duca gonzaghesco, la statua di Minerva, simbolo della sapienza e delle virtù civiche, e il celebre Teatro all’Antica progettato da Vincenzo Scamozzi, tra i più importanti esempi di architettura teatrale rinascimentale conservati in Europa.

La scelta di Sabbioneta ha assunto un particolare significato simbolico. La città, concepita come modello di armonia tra istituzioni, cultura e vita civile, richiama infatti quei valori di responsabilità, partecipazione e servizio alla comunità che costituiscono il fondamento dell’impegno dei Cavalieri della Repubblica.

Il momento più solenne della giornata è stato rappresentato dalla Santa Messa celebrata nella Chiesa dell’Assunta da Don Roberto Rota. Alla funzione hanno preso parte anche il consigliere comunale Harman Singh, intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e il luogotenente Mauro Labriola, comandante della Stazione Carabinieri di Sabbioneta, la cui presenza ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni civili e militari all’iniziativa.

La giornata si è quindi conclusa a Casalmaggiore con il pranzo sociale. Un’occasione per condividere momenti di amicizia e rafforzare quello spirito di fraternità che rappresenta uno degli elementi distintivi dell’Associazione. La “Giornata del Cavaliere” si è confermata così un appuntamento capace di coniugare memoria,

cultura e relazioni umane, nel segno di una Repubblica che vive non soltanto nelle celebrazioni ufficiali, ma anche nell’impegno quotidiano, nel rispetto delle istituzioni e nella partecipazione alla vita della comunità.

© Riproduzione riservata