Spring Festival, dall’Estonia arriva il The Early Music Group of Kiili

Prosegue il viaggio internazionale del Cremona International Spring Music Festival con un appuntamento dedicato alla riscoperta delle sonorità medievali e rinascimentali. Giovedì 4 giugno alle ore 21, nella suggestiva cornice della Sala Maffei di via Lanaioli 7, si esibirà il The Early Music Group of Kiili, prestigioso ensemble proveniente dall’Estonia, con il programma “Art of Sound and Silence”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il concerto si inserisce nel ricco calendario del festival promosso dalla Rete Musicale “Piazza Stradivari”, con sede presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, con il Liceo Musicale “A. Stradivari” come scuola capofila. La manifestazione è realizzata con il contributo di Regione Lombardia, con il contributo e la collaborazione della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e con il patrocinio del Comune di Cremona. L’intera complessa macchina organizzativa è affidata alla startup musicale BeMyMusic, realtà impegnata nella promozione del turismo musicale e nella valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio.

Fondato nel 2003, il The Early Music Group of Kiili è una delle realtà più apprezzate nel panorama della musica antica baltica. In oltre vent’anni di attività ha realizzato più di 800 concerti in Europa e Nord America, esibendosi in sale da concerto, chiese, castelli, trasmissioni televisive e radiofoniche. L’ensemble ha inoltre effettuato tournée negli Stati Uniti, in Canada, Irlanda, Finlandia, Svezia, Spagna e Grecia, incidendo tre album dedicati al repertorio medievale e rinascimentale.

Il programma “Art of Sound and Silence” propone un affascinante percorso musicale attraverso i secoli XIII-XVI, alla scoperta delle sonorità che hanno caratterizzato l’Europa tra Medioevo e Rinascimento. Un viaggio che mette in dialogo il suono e il silenzio, la voce e gli strumenti storici, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Sul palco, accanto ai giovani musicisti dell’ensemble, saranno presenti due affermati solisti estoni: Tõnis Kaumann, baritono, e Marten Meibaum, baritono e violoncellista. La loro partecipazione arricchirà ulteriormente un programma che si distingue per la qualità delle esecuzioni, la cura filologica, l’utilizzo di costumi storici e una coinvolgente presenza scenica.

Apprezzato da pubblico e critica per la capacità di rendere accessibile e appassionante il repertorio antico, il gruppo estone ha saputo conquistare negli anni ascoltatori di ogni età, dagli specialisti agli appassionati, fino ai più giovani, grazie a concerti caratterizzati da energia, autenticità e grande varietà espressiva.

L’appuntamento rappresenta una preziosa occasione per il pubblico cremonese di entrare in contatto con una tradizione musicale affascinante e di respiro europeo, in perfetta sintonia con la missione del Cremona International Spring Music Festival: creare ponti tra culture, generazioni e linguaggi attraverso il potere universale della musica.

© Riproduzione riservata