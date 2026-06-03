Tentata estorsione e lesioni, 44enne arrestato: dovrà scontare condanna di 3 anni

Nel pomeriggio del 1 giugno i Carabinieri della Stazione di Soresina hanno arrestato un uomo di 44 anni, con precedenti di polizia a carico, in esecuzione di un ordine di carcerazione da scontare agli arresti domiciliari, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova.

L’uomo dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione in seguito alla condanna emessa dal Tribunale di Novara e dalla Corte d’Appello di Torino, ora divenuta definitiva ed esecutiva, per tentata estorsione, lesioni personali aggravate e danneggiamento, reati commesso nel 2019 in provincia di Novara.

L’uomo era stato denunciato per fatti accaduti tra aprile e settembre 2019 in quanto, quale proprietario di un’abitazione che aveva affittato, aveva preteso dal locatario dei pagamenti anticipati dell’affitto. Inoltre, in due occasioni avrebbe tagliato i fili che dal contatore portavano la corrente elettrica all’alloggio in questione e, in una occasione, aveva aggredito il locatario con uno spray urticante al termine di una discussione animata, provocandogli delle lesioni.

L’uomo era stato condannato dal Tribunale di Novara e, dopo il ricorso in Appello definito nel novembre del 2025, era stata emessa la sentenza definitiva.

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