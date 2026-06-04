Celebrata la Festa per il 166° anniversario della Polizia Locale di Cremona

Il pubblico delle grandi occasioni ha preso parte, giovedì mattina, alla cerimonia per il 166° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale, svoltasi nella cornice di Cortile Federico II.

Presenti alla festa le massime autorità civili, militari e religiose cittadine: a partire dal Prefetto, Antonio Giannelli, il questore Carlo Ambra e tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine.

A fare gli onori di casa il sindaco Andrea Virgilio, l’assessore Santo Canale e una nutrita rappresentanza della giunta e del consiglio comunale.

In prim a linea anche i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei Comitati di Quartiere, accolti dal vice commissario Juirin Frigeri e dal vice commissario Corrado Gerevini.

Erano inoltre presenti il cappellano del Corpo della Polizia Locale don Pier Codazzi, allieve e allievi delle classi III A e III B della scuola primaria Trento e Trieste accompagnati da maestro Antonio Campisi.

La cerimonia si è aperta con l’esecuzione dell’Inno nazionale, cantato dai banbini della scuola, che hanno commosso ed emozionato il pubblico. Quindi Denisa Terrafuoco e Oleksander Puzankov, allievi del Conservatorio “Claudio Monteverdi” hanno allieto i presenti suonando il Concerto Nº 1 in Mi maggiore, opera 8, RV 269 (La primavera) di Antonio Vivaldi.

Hanno quindi preso quindi la parola il comandante Iubini, l’assessore alla Sicurezza Canale e il sindaco Andrea Virgilio, che hanno sottolineato il ruolo sempre più centrale del Corpo nella sicurezza e nei servizi alla cittadinanza, ma anche il problema annoso della carenza di organico.

Successivamente, di nuovo protagonisti gli alunni delle classi terze a e B della Scuola primaria Trento e Trieste hanno eseguito due canzoni dedicata al corpo della Polizia Locale.

Momento particolarmente significativo quello dedicato alla consegna di encomi e attestati di lode agli agenti che si sono distinti per impegno e risultati conseguiti durante il servizio nel corso dell’ultimo anno, e che sono stati premiati dal sindaco, dall’assessore canale, dal prefetto Giannelli, dal questore Ambra e dal presidente del consiglio comunale Luciano Pizzetti.

Infine la signora Ilaria Mantovani, in ricordo del padre Cesare, agente di Polizia Locale, ha consegnato un buono libro allo studente Raffaele Oita per le sue doti straordinaria di bontà. Raffaele era accompagnato dai compagni della IV A e dall’insegnante Elisabetta Gaimarri della scuola primaria S Ambrogio.

Prima della cerimonia in Cortile Federico II, coordinata dalla vice comandante Sonia Bernardi e dal vice commissario Jurin Frigeri, l’assessore alla Sicurezza Santo Canale, il comandante della Polizia Locale Luca Iubini, con una scorta di agenti in alta uniforme, presente il Labaro del Corpo, si erano recati al Civico Cimitero per la tradizionale deposizione di una corona di alloro al monumento in ricordo degli agenti.

La cerimonia si è conclusa tra gli applausi del pubblico, come riconoscimento al lavoro quotidiano svolto dagli uomini e dalle donne della Polizia Locale al servizio della comunità cremonese.

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