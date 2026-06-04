Dal 9 giugno operativo il nuovo Centro Anziani Acli a S.Ambrogio

Sant’Ambrogio nasce “La Banda dei Santambrogini 65+”, un nuovo spazio Acli dedicato agli anziani per incontrarsi, stare insieme e costruire comunità. Un luogo dove ritrovarsi, stringere nuove relazioni, condividere il proprio tempo e riscoprire il piacere della compagnia.

È con questo spirito che martedì 9 giugno prenderà il via a Cremona il nuovo Centro Anziani “La Banda dei Santambrogini 65+”, promosso da Acli Conca Bistrot Letterario in collaborazione con il Comitato di Quartiere Q1.

L’iniziativa nasce per offrire agli over 65 del quartiere Sant’Ambrogio e della città un punto di riferimento stabile, accogliente e informale, dove trascorrere momenti di socialità e contrastare il rischio di isolamento che spesso accompagna la terza età. Ogni martedì alle ore 17, presso la sede Acli Conca Bistrot di via San Francesco d’Assisi 5, gli spazi del Circolo si trasformeranno in un luogo d’incontro aperto a tutti, con partite a carte, scacchi, freccette, tombola, giochi da tavolo e tante altre occasioni per stare insieme in un clima sereno e familiare.

“La Banda dei Santambrogini 65+” rappresenta un nuovo tassello del progetto “GenerAzioni”, attraverso il quale Acli intendono promuovere la partecipazione e la socialità, valorizzare le relazioni di vicinato e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Un progetto che mette al centro le persone e riconosce nell’incontro, nell’ascolto e nella condivisione strumenti fondamentali per il benessere individuale e collettivo.

“Stare insieme è sempre la mossa vincente” è il motto scelto per accompagnare questa nuova esperienza, che punta a trasformare il tempo libero in un’occasione di socialità, amicizia e crescita reciproca. Le Acli e il Comitato di Quartiere Q1 invitano tutti gli interessati a partecipare e a scoprire questo nuovo spazio di aggregazione, nato per diventare un punto di riferimento per gli anziani del quartiere e per tutti coloro che desiderano vivere la terza età come una stagione ricca di relazioni, interessi e nuove opportunità di incontro.

Informazioni e iscrizioni sarà possibile recarsi presso il Circolo Acli Conca Bistrot Letterario, oppure contattare telefonicamente il numero 352 0342420.

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