La Comunità energetica rinnovabile di Cremona si presenta alla città

Dopo mesi di intenso lavoro, durante i quali il CdA ha svolto una nutrita serie di adempimenti burocratici, la Comunità Energetica Rinnovabile della città è pronta a presentarsi alla cittadinanza per farsi conoscere e per presentare quali sono i vantaggi di diventare soci: i vantaggi economici si uniscono alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà sociale, contribuendo in modo concreto alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Venerdì 19 giugno alle ore 17.45 nell’Aula Magna della sede di Cremona del Politecnico di Milano in via Bissolati 34, la CER di Cremona si presenterà ufficialmente alla città; durante l’incontro, i relatori che si alterneranno presenteranno che cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile e come funziona, quali vantaggi (economici e non) porta, come si diventa soci e perchè la cittadinanza può essere protagonista di questo progetto, che guarda al futuro energetico della nostra città.

L’incontro è stato organizzato dal CdA della Fondazione Comunità Energetica Rinnovabile di Cremona, in accordo con i 17 soci fondatori, fra i quali ricordiamo il Comune di Cremona e Cremona Solidale, il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 6 Parrocchie cittadine ed un nutrito gruppo di Enti del Terzo Settore, cooperative sociali e associazioni.

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