Vbc Casalmaggiore ritorno al futuro: “Puntiamo a tornare in A1 in tre anni”

La VBC Casalmaggiore riparte con un progetto ambizioso che ha rimarcato la volontà di salire in A1 in tre stagioni, unendo le forze a livello territoriale. La triade societaria è composta da Luciano Toscani, Presidente, da Tiziano Neviani, ex Esperia, e da Patrizio Ginelli, ex Ostiano. Un progetto che abbraccia l’intera provincia, come testimoniato anche dalla giornata del tifoso del 19 agosto a Forte dei Marmi, che ha registrato grande interesse ed entusiasmo. Tra i presenti, Carlo Stassano, presidente dell’Atletica Interflumina, che ha applaudito all’iniziativa di unire le realtà sportive della provincia cremonese in un solo sodalizio. La natura provinciale del progetto è stata sottolineata da un tifoso, che ha paragonato questa squadra a una nazionale della provincia di Cremona, capace di unire tutti sotto la stessa maglia.

Luciano Toscani: “Non faccio proclami di tipo sportivo, metterò tutto il mio impegno perché questa società sia all’altezza di un passato davvero importante e impegnativo. Raccogliere il testimone di Boselli e di Ghini è impegnativo, ma l’ho fatto perché loro per primi mi hanno garantito la loro totale partecipazione a questo nuovo progetto. Stiamo cercando rapporti istituzionali per strutturare la società con un futuro solido, ci ispiriamo al passato per ricreare quella VBC che vinse in Italia ed Europa“.

Confermata la presenza in società di Massimo Boselli Botturi e dell’ex Presidente Ghini, insieme all’ingresso di Tiziano Neviani e Patrizio Ginelli. Non si esclude che in futuro il nome possa essere cambiato in Volley Cremonese, proprio per rimarcare questa identità territoriale. Intanto si torna al PalaRaldi, dove si giocherà la domenica pomeriggio, nel girone unico di A2 a 17 squadre — la diciassettesima è il Club Italia, con due promozioni.

A coach Davide Baraldi, presentato insieme allo staff, il compito di provare a convincere. Al suo fianco Michele Lucherini nel ruolo di vice — già vincente a Tavagnacco ed ex Esperia —, Simone Devicenzi come assistant coach, Michele Bosetti preparatore atletico e Silvano Chiappa, ex Esperia, come team manager. Mattia Fermi ricoprirà il ruolo di scout, mentre Diego Marutti di Studio Sinergy coordinerà il team dei fisioterapisti.

Davide Baraldi: “La società ha fatto un ottimo lavoro. Ero d’accordissimo sul mix di giocatrici esperte, perché in un campionato difficile come l’A2 ci vogliono atlete di una certa esperienza, che serviranno anche per far crescere giovani di prospettiva interessanti, che secondo me sono già a un buon livello tecnico”.

Sul fronte del roster, in un’estate difficile per lo sport cremonese arrivano buone notizie. Betsy Nwokoye è confermata per la sua terza stagione in rosa. Tra i nuovi acquisti figurano Sara Tajè, Alice Bernardeschi e Sara Loda, quest’ultima reduce dall’esperienza a Houston.

Sara Loda: “Sono molto contenta di essere qui, il progetto della società è molto bello e mi piace perché è comunque un progetto di crescita e di ritorno ai livelli di cui siamo stati abituati, di cui io sono sempre stata abituata, perché gli anni in cui giocavo contro questa squadra il livello era veramente alto”.

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