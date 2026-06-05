A Bologna la manifestazione canina mondiale in corso fino al 7 giugno

Sono trascorsi 11 anni dall’ultima volta che l’Italia ha ospitato la manifestazione canina mondiale, l’evento più importante nell’ambito delle associazioni cinofile che fanno capo alla Federazione Cinologica Internazionale, il più grande e storico organismo con il compito di normare e gestire tutto lo scomparto legato al cane di razza e alle relative valutazioni zootecniche. Stiamo parlando di 101 nazioni distribuite nei 5 continenti, con 378 razze riconosciute ufficialmente a livello internazionale ognuna con il suo Standard.

Quest’anno si svolge a Bologna dal 4 al 7 Giugno 2026 e vede partecipare 16.053 cani provenienti da 80 paesi diversi. Le porte della Fiera di Bologna sono aperte per ospitare migliaia di cani a rappresentanza di oltre 400 razze canine.

Dal 3 Giugno fino a domenica 7 oltre alla Mondiale Canina, si stanno già svolgendo i raduni di razza e la rinomata Enci Winner, con l’Alleanza Cinofila Latina, dove i certificati rilasciati sono valevoli anche in Francia, Spagna e Portogallo con ben 7610 cani iscritti. E ogni mattino i raduni di razza con 7394 cani suddivisi ogni giorno fino a sabato, coinvolgono anche le società specializzate che tutelano la razza.

Distribuiti in 10 padiglioni, troviamo i 100 rings tutti completamente moquetatti, mentre nel padiglione 30 il favoloso Main Ring con un green carpet che ogni pomeriggio vedrà disputare i migliori soggetti per ogni raggruppamento, nell’attesa di eleggere il cane più bello del mondo, domenica 7 giugno.

Inoltre si svolgono test CAE1, test sulla respirazione ed anche allenamenti e preparazione per il grande spazio dedicato alla Dog Dance, nel padiglione 28. FIno a Domenica affascinerà gli amanti dei cani con il Campionato del mondo di Dog Dancing FCI e per la prima volta assoluta anche con il Campionato del Mondo FCI categoria Para, quindi dedicato appunto a quelle persone che nonostante la loro disabilità hanno realizzato bellissime performance a ritmo di musica.

Sabato si tengono le prove di Agility con il Campionato Italiano Assoluto. E sempre sabato si svolgerà la finale fra i migliori cani dei paesi membri della FCI, ognuno rappresenta la propria nazione, per disputare l’ambito titolo FCI World Challenge of Top Dogs 2026che. Spazio a tanti stand commerciali del settore cinotecnico e un ampia presenza di kennel club e associazioni cinofile da tutto il mondo.

Tutta questa immensa macchina fieristica è capitanata dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, unica associazione delegata dal Masaf per la gestione del patrimonio zootecnico del cane di razza in Italia.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole incontrare razze rarissime, esperti e professionisti dalla accreditata competenza, provenienti veramente da tutto il pianeta.

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