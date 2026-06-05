Cooper, il golden retriever di una cremonese contribuisce a salvare una vita in Versilia

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in pochi istanti in una corsa contro il tempo sulla spiaggia libera di Torre del Lago Puccini. Tra i testimoni dell’accaduto c’era anche la cremonese Miranda Magni, in vacanza in Toscana insieme al suo golden retriever Cooper.

“Quando siamo al mare Cooper trascorre ore sulla battigia a scrutare l’orizzonte e osservare le persone in acqua – racconta Miranda -. Fa parte del suo carattere. Quel giorno si è diretto verso quell’uomo immobile e la sua reazione ha attirato la nostra attenzione”.

Erano circa le 15.30 di domenica 31 maggio quando il cane si è avvicinato a un uomo che si trovava in acqua in una posizione insolita, con il volto rivolto verso il basso. Cooper ha subito ha attirato l’attenzione di Miranda che si è avvicinata e notando la situazione ha dato l’allarme. Provvidenziale la presenza sulla spiaggia di una dottoressa americana e di alcuni infermieri che sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre di soccorso in attesa dell’arrivo del personale del 118. La rianimazione è proseguita tra lo sgomento dei numerosi bagnanti presenti sull’arenile.

Secondo quanto emerso successivamente, l’uomo sarebbe stato vittima di un arresto cardiaco. Nel frattempo i genitori, preoccupati perché il figlio non faceva ritorno, avevano iniziato a cercarlo e lanciato l’allarme. Una volta stabilizzato, il 35enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Versilia di Viareggio, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Secondo quanto riportato dalla stampa locale avrebbe ripreso conoscenza, ma le sue condizioni restano monitorate dai sanitari e non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti ufficiali sul decorso clinico.

Nelle ore successive all’accaduto, i familiari del trentacinquenne hanno avviato una ricerca per rintracciare le persone che hanno contribuito ai soccorsi e che si sono mobilitate nei momenti più concitati dell’emergenza. “Siamo veramente commossi. Siamo finalmente riusciti a conoscere chi ha salvato nostro figlio”, hanno scritto sui social i genitori. Tra queste anche la cremonese Miranda Magni e il suo golden retriever Cooper che, seguendo il proprio istinto, è stato tra i primi ad avvicinarsi all’uomo immobile in acqua, contribuendo ad attirare l’attenzione dei presenti e ad attivare quella catena di solidarietà che si è immediatamente messa in moto sulla spiaggia fino all’arrivo dei soccorritori.

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