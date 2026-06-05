Il 7 giugno a Cremona il Congresso Provinciale di Gioventù Nazionale

Domenica 7 giugno alle ore 11 a SpazioComune in Piazza Stradivari a Cremona si terrà il Congresso Provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, nel quale si eleggerà il nuovo Presidente Provinciale del movimento e quattro membri del direttivo provinciale, due collegati al listino bloccato del candidato presidente e due da eleggere con le preferenze.

Presiederà il Congresso Lorenzo Allegrucci, membro della Segreteria Nazionale dei Congressi e dell’Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale, nonché Assessore del Comune di Montevarchi.

Porteranno i saluti del partito il Presidente Provinciale Marcello Ventura, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, e il Presidente del Circolo di Cremona Andrea Poggi.

Interverranno il Presidente Regionale di Gioventù Nazionale On. Paolo Inselvini, il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale uscente Samuele Digiglio e il Vicepresidente della Commissione Juri del Parlamento Europeo On. Mario Mantovani. Unica candidatura alla Presidenza Provinciale è quella di Matteo Carotti, coordinatore di Gioventù Nazionale della Città di Cremona e Consigliere Comunale di Cremona. Il candidato Presidente ha scelto come candidati al coordinamento provinciale nel listino bloccato a lui collegato il Presidente del Circolo Cittadino di Gioventù Nazionale Crema Tommaso Falcetti e Giulia Zaninelli, del circolo di Cremona e già candidata al Consiglio Comunale di Cremona nella lista di Fratelli d’Italia alle ultime elezioni comunali. Gli altri due membri saranno eletti con le preferenze degli iscritti che parteciperanno al Congresso e completeranno la squadra unitamente a Rebecca Frate, Presidente Provinciale di Azione Studentesca Cremona, da statuto membro di diritto del coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale.”

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