“Il mondo in una scuola”: alla Bianca Maria Visconti è grande festa con gli sbandieratori

“Il mondo in una scuola”: non potrebbe esserci titolo più azzeccato per la tradizionale festa di fine anno della scuola primaria “Bianca Maria Visconti” di Cremona, giunta alla sua sedicesima edizione e ospitata nel parco recentemente rinnovato dell’istituto. Circa 250 bambini, insieme alle loro famiglie e agli insegnanti, hanno animato il grande spazio verde trasformandolo in una vera esplosione di colori, musica e allegria in un caldo pomeriggio di festa.

Canti, danze e soprattutto i sorrisi dei bambini si sono trasformati in messaggi concreti di accoglienza, rispetto e pace: valori che la scuola coltiva ogni giorno nel proprio lavoro educativo. Introdotto dalla frase cantata a gran voce “non c’è bandiera che ci limiti”, è arrivato il momento più atteso, una sorpresa che ha conquistato tutti: l’esibizione degli “Sbandieratori e Musici dei Dovara”. Il gruppo ha saputo entusiasmare il pubblico e ha interagito con grande disponibilità con il canto dei bambini, ispirato alla poesia contro la guerra “Promemoria” di Gianni Rodari.

Dopo il canto finale, che ha coinvolto anche i genitori, la festa è proseguita con una meritata merenda condivisa e con l’augurio – che la scuola estende idealmente a tutta la comunità – di una buona estate.

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