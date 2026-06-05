Padania Acque: rinnovato il Rating di Legalità con il massimo punteggio

Padania Acque al top della trasparenza: ha ottenuto il rinnovo del Rating di Legalità rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), conseguendo il punteggio massimo di tre stelle valido fino al 2029. Il provvedimento è stato deliberato recentemente dall’Autorità, a seguito dell’istruttoria avviata sulla domanda di rinnovo presentata dalla Società.

Il Rating di Legalità è lo strumento introdotto per promuovere princìpi di comportamento etico, trasparenza e correttezza nella gestione aziendale. Il riconoscimento viene attribuito alle imprese che dimostrano il rispetto di elevati standard e l’adozione di sistemi organizzativi e di controllo orientati alla prevenzione dei rischi, alla compliance normativa e alla responsabilità d’impresa.

Questo prestigioso riconoscimento costituisce per Padania Acque un traguardo significativo, che conferma il valore del percorso intrapreso negli anni in materia di governance, integrità, trasparenza amministrativa e presidio dei processi aziendali. Un risultato che assume particolare rilevanza in un settore strategico come quello del servizio idrico integrato, nel quale affidabilità, correttezza gestionale e attenzione agli stakeholder sono elementi essenziali per consolidare il rapporto di fiducia con cittadini, istituzioni, soci e fornitori.

«Il conseguimento delle tre stelle certifica l’eccellenza della Società e valorizza il nostro territorio», dichiarano il Presidente Cristian Chizzoli e l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi. «Dimostra che la pianificazione degli investimenti procede di pari passo con una rigorosa conformità normativa, asset fondamentale per generare valore pubblico e sostenibile».

Con questo orientamento, Padania Acque continuerà a investire nel rafforzamento dei propri sistemi di controllo interno, nella diffusione della cultura della legalità e nel miglioramento continuo dei processi, nella forte convinzione che sostenibilità, etica e qualità della gestione costituiscano fattori imprescindibili per lo sviluppo della comunità locale e per la rendicontazione dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance).

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