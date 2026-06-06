Appeal Cremonese: oltre 16 milioni di telespettatori per le partite dei grigiorossi in Serie A

Si è chiusa con il verdetto più doloroso sul campo la stagione della Cremonese, costretta a salutare la massima serie e a retrocedere in Serie B insieme a Verona e Pisa. Se il verdetto del rettangolo verde non ha lasciato scampo ai grigiorossi, i dati arrivati dai broadcaster televisivi raccontano però una storia parzialmente diversa, evidenziando il grande seguito e l’appeal nazionale che la squadra ha saputo generare nel corso delle 38 giornate di campionato.

Secondo i dati Auditel Total Audience (elaborati da Calcio e Finanza) il campionato di Serie A 2025/2026 ha registrato un vero e proprio boom televisivo complessivo, toccando quota 266,3 milioni di spettatori totali tra DAZN e Sky (un balzo dell’8% rispetto all’anno precedente). In questo mare di appassionati, la Cremonese ha saputo ritagliarsi la sua fetta di visibilità: 16.533.878 spettatori totali, 453.102 in media a partita.

La misurazione della Total Audience tiene conto non solo degli schermi televisivi tradizionali, ma anche della visione su tutti i dispositivi digitali e sui canali satellitari. Nonostante una lotta salvezza complicata e i turni finali caratterizzati da partite in contemporanea – dinamica che la Lega Serie A ha notato penalizzare i picchi di ascolto dei singoli club a favore della “diretta gol” – la Cremonese ha mantenuto una base di spettatori solida e costante, trainata dai match contro le big come Juventus, Inter e Milan, che guidano stabilmente la classifica degli ascolti nazionali.

Nella classifica degli ascolti, i grigiorossi sono ampiamente in zona salvezza: la Cremonese ha infatti fatto meglio Parma, Verona e Pisa.

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