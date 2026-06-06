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Nazionali

MotoGp, Marquez domina gara sprint in Ungheria davanti ad Acosta e Bezzecchi

(Adnkronos) –
Marc Marquez domina la gara sprint del Gp di Ungheria oggi, sabato 6 giugno, e conquista una vittoria mai messa in discussione. Scattato davanti a tutti, il campione del mondo in carica ha mantenuto il comando dal primo all’ultimo giro, imponendo il proprio ritmo e tagliando il traguardo davanti al connazionale Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi. 

Ai piedi del podio Raul Fernandez, seguito da Fermin Aldeguer e Jorge Martin. Giornata difficile per Francesco Bagnaia, soltanto nono al traguardo, mentre Fabio Di Giannantonio chiude in decima posizione. 

Grazie al terzo posto, Bezzecchi consolida la leadership del Mondiale piloti: il vantaggio in classifica sale a 20 punti su Martin e a 46 su Di Giannantonio. 

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