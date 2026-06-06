Terminata la riqualificazione del complesso immobiliare di via Vecchia

Nella più ampia cornice di rigenerazione dell’area Frazzi si inserisce anche il progetto degli alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici) di via Vecchia 7 – complesso immobiliare interessato da una completa rigenerazione sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista architettonico ed ambientale – anch’esso inizialmente finanziato attraverso il bando PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) e successivamente rientrato nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Terminati le complesse opere che hanno interessato questo edificio, nella mattinata di sabato 6 giugno, all’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Andrea Virgilio, la vice sindaca Francesca Romagnoli, l’assessore alle Opere Pubbliche Paolo Carletti, l’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna, il consigliere regionale Marcello Ventura, Giovanni Donadio e Eugenia Grossi, rispettivamente dirigente del Settore Programmazione Progettazione, Esecuzione, Manutenzione e del Settore Politiche Sociali del Comune, Tommaso Pulito, vice presidente del Comitato di Quartiere 10, nonché alcuni tecnici comunali tra cui l’architetto Giancarlo Frosi nella veste in questo caso di di rettore dei lavori.

Dopo la benedizione impartita da don Gianpaolo Maccagni, in rappresentanza del vescovo, ha preso la parola il sindaco Andrea Virgilio che, tra l’altro, ha detto: “La conclusione di questo intervento è un risultato concreto del percorso di rigenerazione urbana che la nostra amministrazione sta portando avanti nel quartiere Po. Restituire alla comunità 14 alloggi SAP completamente riqualificati significa aumentare la disponibilità di abitazioni pubbliche di qualità, ma anche valorizzare il contesto urbano, migliorandone gli aspetti ambientali, energetici e sociali. La riqualificazione di via Vecchia si inserisce in un più ampio programma di investimenti che negli ultimi anni ha interessato l’intero quartiere con la riqualificazione dell’area Frazzi, la rimessa in funzione della fontana di piazza Cadorna dopo anni di inattività, la realizzazione della nuova viabilità di largo Moreni e la riqualificazione di via del Porto, le vasche di laminazione di via Monviso e il nuovo Polo dell’Infanzia Mario Lodi, che verrà inaugurato all’inizio del prossimo anno scolastico.

A questi interventi si aggiungerà a breve anche la sistemazione attesa del ponte sul Morbasco, che prenderà avvio nelle prossime settimane. Interventi diversi ma uniti da una stessa visione: investire sulla qualità degli spazi pubblici, sui servizi, sulla mobilità e sull’abitare per costruire un quartiere più vivibile, attrattivo e ricco di opportunità. Per questo consideriamo la casa non soltanto una risposta a un bisogno primario, ma un investimento strategico per il futuro della città. Investire sull’abitare significa garantire dignità e sicurezza alle persone, sostenere le famiglie, favorire l’inclusione sociale e rafforzare il senso di comunità. Significa anche valorizzare il patrimonio pubblico, contrastare il degrado e creare le condizioni affinché ogni quartiere possa crescere in modo sostenibile”.

A seguire è intervenuto l’assessore alle Opere Pubbliche Paolo Carletti: “14 appartamenti da mettere completamente a nuovo in un contesto da preservare con alcuni inquilini sempre presenti all’interno dei locali: la sfida non era facile ma l’abbiamo vinta grazie alle competenze ed alla sincera passione messa in campo grazie all’impegno di tutto lo staff del Settore Programmazione Progettazione, Esecuzione e Manutenzione al quale esprimo gratitudine, delle ditte, delle maestranze e anche degli inquilini. Con la riqualificazione di questi alloggi sono 19 gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica recuperati nel solo 2026. La nuova scommessa è quella almeno di raddoppiare questi numeri entro fine mandato”.

“Con il completamento di questi lavori – ha poi commentato l’assessora Marina Della Giovanna – miglioriamo in modo tangibile la qualità degli spazi in cui vivono le famiglie, rendendo gli edifici più decorosi, confortevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Un intervento che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione verso il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e la volontà di investire nel benessere delle persone che ogni giorno lo abitano”.

Il dirigente Giovanni Donadio, illustrando gli interventi realizzati, ha tra l’altro dichiarato: “Oggi si restituisce ai cittadini un fabbricato completamente riqualificato inserito in un ambito di rigenerazione urbana importante. Un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti nelle diverse fasi dal progetto all’esecuzione sia interno all’Ente che esterno agli operatori economici, alle maestranze e a quanti a vario titolo hanno portato pazienza. Per nessuno è stato un compito agevole, il risultato come sempre e’ il frutto della passione e senso di responsabilità di tutti. Era il 2020 quando abbiamo accarezzato un sogno che oggi è una bella realtà restituita alla città. Siamo felici di tutto questo”.

La breve cerimonia si è conclusa con il tradizionale taglio del nastro al quale hanno partecipato anche alcuni degli inquilini che risiedono nell’edificio.

La configurazione del fabbricato di via Vecchia è quella della cascina con ballatoi in facciata a servizio dei diversi alloggi: si tratta infatti di un edificio a corte chiusa che si sviluppa su due livelli fuori terra, collocato ai margini del quartiere Po e inserito in quella porzione di tessuto edilizio storico caratterizzato dalla presenza della grande fornace Frazzi.

L’intervento sull’intero complesso, non sottoposto a vincolo della Soprintendenza, non ne ha alterato le peculiarità originarie e non ha comportato l’urbanizzazione di nuove aree. I lavori di recupero sono stati affiancati da interventi di presidio del contesto abitativo e accompagnamento sociale dei nuclei familiari assegnatari (a cura dei Servizi Sociali del Comune), nell’ottica di un’offerta unitaria di servizi abitativi che ponesse la stessa attenzione e cura alle sue diverse fasi, dalla progettazione degli spazi, all’accompagnamento all’ingresso nell’alloggio, fino al supporto nella gestione degli aspetti legati alla permanenza negli alloggi e alla convivenza.

Oltre all’efficientamento energetico e alla riqualificazione architettonica ed ambientale, gli interventi eseguiti sul complesso immobiliare hanno risolto alcune problematiche legate all’accessibilità degli alloggi posti al piano primo grazie all’installazione di un ascensore, nonché il miglioramento delle condizioni generali di salubrità. Sono stati accorpati due bilocali, pertanto da 16 alloggi esistenti si è passati a 14, in modo da offrire unità abitative più grandi e adatte all’insediamento di nuclei familiari con bambini, pur mantenendo la presenza di alcuni bilocali da destinare a famiglie composte da una o due persone.

Il sistema di coibentazione interna delle superfici disperdenti, l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata e nuove caldaie a condensazione contribuiscono al miglioramento delle condizioni di comfort ambientale degli alloggi e alla riduzione dei consumi energetici. A completamento dell’intervento è stata data una nuova veste all’area cortilizia interna da utilizzare come spazio comune di aggregazione. Terminata la ristrutturazione, l’edificio ha ora una superficie costruita complessiva di 1.108 mq e una superficie esterna di 511 mq.

Il costo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a 1.474.507,06 (contributo PNRR Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti € 1.122.307,20 – Fondo Opere Indifferibili Ministero delle Economie e delle Finanze € 224.461,44 – Contributo comunale € 127.738,42).

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