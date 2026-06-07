“Dialetto, un patrimonio da tutelare e tramandare”: parola dei cremonesi

Per generazioni intere è stata la prima – e per molto tempo l’unica – lingua.

Quella dei genitori e dei nonni prima di loro, quella che si parlava (e in alcuni casi si parla tuttora) in casa e nei contesti più informali: un linguaggio fatto di espressioni dirette, immediate, legate a una specifica area geografica.

È il dialetto, al centro di un recente progetto di Regione Lombardia che punta a non lasciare scivolare nel tempo termini unici nel loro genere.

Un obiettivo che riguarda anche il territorio cremonese, dove le parole mescolano italiano, francese e spagnolo.

I più giovani, infatti, difficilmente lo conoscono: rilanciare il tema è quindi oggi più che mai necessario.

Chi vive sul territorio, poi, lo sa bene: croce e delizia del dialetto è la sua variabilità, non solo da provincia a provincia ma anche da paese a paese. E, in fondo, ognuno ha sempre le sue espressioni preferite: ecco cosa ci hanno raccontato i cremonesi.

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