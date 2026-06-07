Si è spento Franco Visioli, punto di riferimento nel mondo dei motori

Si è spento Franco Visioli, 85 anni, figura storica e colonna portante del settore automobilistico cremonese. Casalese d’origine ma conosciutissimo in tutto il territorio, Visioli ha legato indissolubilmente il suo nome al mondo dei motori, diventando un punto di riferimento per generazioni di automobilisti, appassionati e addetti ai lavori.

La storia professionale di Franco Visioli si è trasformata nel tempo: negli ultimi anni, la sua lungimiranza imprenditoriale lo aveva portato a concentrare le energie sulla Visa Car, una realtà multifunzionale situata lungo via Castelleone, a Cremona. L’azienda è leader nazionale nel settore delle autodemolizioni e ora, in piena continuità famigliare, verrà portata avanti dal nipote Alessandro Galvani.

Sotto la guida di Visioli, l’azienda si è trasformata in un vero e proprio hub logistico, di servizi per l’automotive e un distaccamento per autoscuola e pratiche auto. Accanto allo spazio dedicato alla vendita di autoveicoli, la struttura ha sviluppato un magazzino ricambi massiccio e fornitissimo, punto di riferimento per officine e privati della zona. Inoltre, l’azienda ha assunto un ruolo di grande responsabilità a livello regionale, diventando il deposito ufficiale per i veicoli sequestrati dalle forze dell’ordine e dalla Polizia di cinque province: Cremona, Mantova, Brescia, Bergamo e Pavia.

La scomparsa di Franco Visioli lascia un vuoto profondo nella comunità cremonese. Il territorio perde un imprenditore e un instancabile lavoratore d’altri tempi, capace di unire la passione alla gestione manageriale. Nel 2025, lo stesso Visioli piangeva la scomparsa della mamma ultracentenaria: Palmira Poltronieri, che contribuì alla crescita imprenditoriale della famiglia Visioli, si spense a 104 anni. Ora, a stringersi nel dolore per l’85enne, c’è la moglie Caterina Marazzi, oltre ai parenti e ai numerosi dipendenti della Visa Car.

I funerali di Franco Visioli saranno a Costa Sant’Abramo, martedì alle ore 9:00. La Camera ardente verrà allestita lunedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 all’ospedale Maggiore di Cremona.

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