Sicurezza in centro storico, controlli rafforzati: 103 persone identificate, disposto un Daspo urbano

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Cremona nell’ambito delle strategie di prevenzione concordate durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto. Nella serata di sabato 6 giugno le Forze dell’Ordine hanno intensificato la loro presenza nei parchi e nelle piazze del centro cittadino con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione frequentati dai giovani durante il fine settimana.

L’operazione ha visto impegnati equipaggi della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale del Comune di Cremona. Un dispositivo coordinato che ha interessato le principali aree del centro storico e le vie di accesso alla città.

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 103 persone, di cui 57 cittadini stranieri. Tra gli identificati, 23 risultavano avere precedenti penali, prevalentemente per reati contro la persona e il patrimonio.

Parallelamente, la Polizia Stradale ha effettuato verifiche su dieci autovetture lungo le principali direttrici di ingresso al capoluogo, nell’ambito delle attività di monitoraggio della circolazione e della sicurezza urbana.

Durante il servizio è stato inoltre denunciato un uomo per ubriachezza molesta. Nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento da piazza Roma, in applicazione delle norme previste dal Regolamento di Polizia Locale. In caso di reiterazione del comportamento, il provvedimento potrà comportare anche l’applicazione del cosiddetto “Daspo urbano”.

Secondo quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle serate del sabato, quando il centro cittadino registra una maggiore presenza di persone. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire fenomeni di criminalità diffusa, contrastare comportamenti illeciti e situazioni di degrado urbano, rafforzando la percezione di sicurezza tra residenti e frequentatori delle aree centrali della città.

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