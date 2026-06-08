All’ex Filanda di Soncino la terza Biennale d’arte di Cremona

Dal 13 al 19 giugno 2026 l’Ex Filanda di Soncino ospiterà la III Biennale d’Arte di Cremona, manifestazione dedicata al confronto tra linguaggi, tecniche e percorsi della ricerca artistica contemporanea.

L’esposizione riunirà artisti provenienti da diverse regioni italiane, proponendo un percorso che attraversa pittura, arte materica, astrazione, fotografia e grafica, con l’obiettivo di offrire al pubblico una panoramica sulle molteplici direzioni dell’arte contemporanea.

La scelta dell’Ex Filanda, luogo di particolare interesse storico e architettonico, contribuisce a creare un dialogo tra patrimonio culturale e ricerca visiva, trasformando la mostra in un’occasione di incontro tra artisti, operatori del settore, collezionisti e appassionati.

Tra gli artisti partecipanti sarà presente anche Francesco Biondo, che esporrà Compatto 1 e Compatto 2, opere realizzate nel 2014 e appartenenti alla serie Nutrire il Pianeta.

I due lavori fanno parte del ciclo Sentire Riso, Sentire Pece, una ricerca che utilizza materiali come acrilico, chicchi di riso e catramina per sviluppare una riflessione sul rapporto tra memoria, trasformazione e resistenza. Attraverso una pittura fortemente materica e simbolica, Biondo costruisce immagini nelle quali la densità della pece e la presenza del riso diventano metafore di una condizione umana sospesa tra ferita e possibilità di rinascita.

La Biennale, curata dal professor Antonio Castellana, vedrà inoltre la partecipazione della critica d’arte Giada Eva Elisa Tarantino e del professor Alfonso Restivo, presidente della giuria. Il programma sarà arricchito da un intervento musicale del violinista Alessandro Puzankov.

Artisti partecipanti: Vincenzo Andracchio, Eugenio Beltrami, Elena Bevilacqua, Francesco Biondo, Sarah Bellome, Virginio Bruscagin, Giacomo Calcagno, Sandro Carloni, Alberto Copparoni, Alex Da Torres, Piergiorgio Dessì, Patrizia Feltrin, Pasquale Franzè, Sonia G. Gasser, Susanna Gatto, Fulvio Gavinel, Mario Ghizzardi, Toni Gorlini, Tiziana Guerra, Liliia Kaluzhyna, Francesco Logoteta, Giorgio Lupano, Sandra Migliorini, Fausto Nazer, Ninni Pagano, Ottavio Pedditzi, Carla Pugliano, Dino Puglisi, Anna Protopapa, Rita Ricci, Rosangela Rotella, Alessia Scarpi, Elina Salomone, Maria Sturiale, Franco Tarantino, Marco Tulipani, Eleonora Valeri, Pierluigi Vidoni, Franco Volpi e Giuseppe Zumbolo.

L’inaugurazione si terrà sabato 13 giugno alle 17.00. Orari di apertura: 13 e 14 giugno dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18, mentre dal 15 al 19 giugno dalle 15 alle 18.

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