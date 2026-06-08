Dalla B Interregionale alla DR1: la Sansebasket sceglie di valorizzare i propri giovani

Una salvezza conquistata con le unghie e con i denti ai play-out dopo un rocambolesco ripescaggio ma un futuro non ancora del tutto scritto. La Sansebasket con ogni probabilità non si iscriverà al prossimo campionato di serie B Interregionale ma scenderà di categoria in DR1, una decisione dettata da una scelta ben precisa, volta a valorizzare i giovani che con tanto impegno accompagna nel tempo dal minibasket alla prima squadra.

Quegli stessi giovani che oggi si trovano costretti a doversi spostare di provincia per trovare una categoria in cui potersi esprimere al meglio. Oggi la serie B Interregionale, che nel basket la quarta serie, è un campionato costoso e fortemente competitivo, ma non è questo il motivo che starebbe muovendo la dirigenza dei Meningreen quanto piuttosto quel senso di responsabilità che li rende attenti alla realtà sportiva del territorio.

Non ci sono ancora comunicati ufficiali da parte della società, ma è trapelata la volontà di percorrere un nuovo progetto fortemente identitario rispetto al territorio, un passo indietro sul piano della categoria, quindi, ma forse un balzo in avanti nella coerenza per restare legati ai giovani, alla loro crescita e al movimento cestistico locale.

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