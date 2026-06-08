Il nuovo album del soprano Maria Cecilia Marinelli celebra la liuteria cremonese

La prestigiosa edizione limitata in vinile 180 gr. del nuovo album del soprano Maria Cecilia Marinelli dal titolo I Hate Musicals… but I like to sing them!, realizzato dall’etichetta cremonese Hi-Res Digital è disponibile. Con l’iniziativa ha collaborato il Comune di Cremona, che ha concesso anche il patrocinio. Il vinile conclude l’uscita del primo volume di una collana dedicata a differenti generi musicali, eseguiti da strumenti ad arco e voce, disponibile dallo scorso 27 marzo su tutte le piattaforme streaming, in CD e, in particolare, nei formati audio surround multicanale e immersivo.

Lo scopo principale del progetto, infatti, è far conoscere la liuteria cremonese anche in repertori lontani da quelli convenzionali, nei formati audio più contemporanei che rimettono al centro l’esperienza dell’ascolto.

“Lo streaming, pur offrendo grandi vantaggi, ci ha abituati a un ascolto distratto e superficiale” commenta l’interprete nonché produttrice del progetto, Maria Cecilia Marinelli. “In questi tempi così complessi per la musica riprodotta, per me è stato fondamentale restituire a questo repertorio una dimensione di “ascolto intenzionale”. Lo abbiamo fatto attraverso il vinile, con la sua inconfondibile fisicità e sequenzialità, ma anche sfruttando le frontiere del multicanale, dal Surround al Dolby Atmos. Un album come questo è un invito a fermare il tempo per un attimo, lasciando che la musica riempia davvero lo spazio”.

Il titolo di questo album è un omaggio a Leonard Bernstein e trae ispirazione dall’ironico brano I Hate Music!, parte del ciclo per soprano e pianoforte I Hate Music! A Cycle of Five Kid Songs, composto nel 1943. La tracklist include gemme senza tempo come New York New York, Over the Rainbow, Cabaret, Somewhere e The Sound of Music. Grazie agli arrangiamenti del maestro H. Raúl Domínguez, le melodie più celebri del musical americano rinascono in una veste nuova, attraverso un’architettura sonora essenziale ed elegante, pensata su misura per la voce di Maria Cecilia Marinelli e gli archi del Quartetto Archimia.

“Nonostante la mia carriera di soprano lirico mi abbia portata a interpretare repertori ben diversi, il musical è una passione che ho sempre coltivato. Con questo disco ho voluto mettermi alla prova esplorando la grande versatilità vocale che questi capolavori esigono”, aggiunge Marinelli.

Parte dell’album è stata incisa la scorsa estate al Teatro Filodrammatici di Cremona, il più antico della città, con il patrocinio del Comune di Cremona e dell’Associazione Filodrammatica Cremonese. Oltre agli artisti, il progetto vanta una squadra di eccellenze, non solo per la produzione e la direzione tecnica di Gianluca Mezzina, ma anche per l’arte grafica di Federico Cagnucci e Luca Brunetti, nonché per il mix e mastering finale del maestro Stefano Barzan.

Già avviati i lavori di preproduzione per i prossimi due progetti della collana che, fino al 2028, esplorerà generi diversi, uniti dal filo conduttore della voce e degli archi. Il secondo volume sarà dedicato al repertorio jazz, con un organico per voce, pianoforte e contrabbasso, inserendo così quell’arco che mancava in questo primo album. Una formazione di eccellenza anche per il terzo, che prevederà la presenza di un quintetto d’archi.

I formati fisici in Cd e vinile si possono acquistare online, oltre che sul sito ufficiale dell’etichetta Hi-Res Digital, anche sugli store di Spotify e Amazon. A Cremona sono disponibili all’Infopoint di piazza del Comune, allo storico negozio di dischi Disc-Jockey ’70 (via Bordigallo) e il bookshop del Museo del Violino.

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