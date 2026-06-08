La Festa della Musica torna ad animare Cremona il 21 giugno

Domenica 21 giugno Cremona torna ufficialmente a celebrare la Festa della Musica, aderendo alla rete nazionale promossa dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica (Aipfm), in collaborazione con il Ministero della Cultura e centinaia di città italiane che ogni anno partecipano alla manifestazione del solstizio d’estate.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Musica del Comune di Cremona con il contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus e segna un ritorno dopo molti anni di assenza. Il progetto rappresenta un importante investimento culturale dedicato alle nuove generazioni e alla creatività urbana, inserendosi nel percorso di innovazione che il Comune di Cremona sta sviluppando nell’ambito delle politiche musicali e giovanili.

Per un’intera giornata, il centro storico si trasformerà in un grande festival urbano diffuso, attraversando linguaggi e generi differenti: dalla musica classica al jazz, dal punk al funk, dalla fanfara urbana all’elettronica, passando per il songwriting, la street music, i djset in vinile e le sperimentazioni contemporanee. Piazze, cortili storici, attività commerciali, circoli culturali e spazi pubblici ospiteranno concerti, performance itineranti e attività partecipative, costruendo una programmazione inclusiva e trasversale capace di coinvolgere pubblici diversi e nuove generazioni.

Cuore della manifestazione saranno: la pagoda dei giardini di Piazza Roma, Cortile Federico II e piazza della Pace, ai quali si affiancheranno le performance diffuse del progetto OpenStage e numerose iniziative off programmate dalla ricca rete festival, associazioni e operatori culturali cittadini.

Ospite dell’edizione 2026 sarà la formazione Bandakadabra, una delle realtà italiane più originali e riconoscibili della scena brass contemporanea. Nata a Torino, la band unisce l’energia della marching band alla cultura elettronica e urbana, mescolando fiati, percussioni e performance itineranti in uno spettacolo ad alto coinvolgimento. La formazione sarà protagonista di due momenti centrali della giornata: una marching session itinerante con partenza alle ore 19.30 da piazza Stradivari, che attraverserà il centro storico coinvolgendo il pubblico in una vera e propria parata musicale urbana, e il concerto serale delle ore 21 sul palco della pagoda dei giardini di piazza Roma.

Tra le novità più significative ci sarà inoltre l’attivazione ufficiale di Openstage a Cremona, innovativo servizio dedicato alla musica di strada e alla valorizzazione dei giovani talenti urbani. Si tratta di una piattaforma già attiva in numerose città italiane ed europee che unisce tecnologia, arte urbana e partecipazione pubblica attraverso postazioni virtuali, da prenotare tramite app, in modo da permettere ad artiste e artisti di esibirsi liberamente negli spazi pubblici. L’avvio del progetto a Cremona coinciderà simbolicamente proprio con la Festa del 21 giugno.

Durante la manifestazione, Openstage sarà protagonista con un proprio corner dedicato in largo Boccaccino, dove sarà installato uno speciale totem tecnologico destinato alle performance live di street music. Per l’occasione è stata aperta una call pubblica rivolta a musicisti, performer e artisti emergenti interessati a candidarsi per esibirsi durante la giornata.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla formazione e ai nuovi linguaggi musicali contemporanei grazie alla collaborazione con Hitinthebox, realtà attiva nella formazione di giovani dj e producer. Nell’ambito della Festa sarà infatti presentata una nuova ed innovativa academy dedicata alla produzione musicale elettronica, al djing e alle professioni creative legate al mondo della musica digitale.

I giovanissimi utenti dell’academy saranno protagonisti di uno speciale momento pubblico nei giardini di piazza Roma a partire dalle ore 19.30, dove presenteranno il proprio percorso artistico e performativo attraverso un dj set collettivo che aprirà la parte serale del programma della Pagoda Stage.

“La Festa della Musica rappresenta perfettamente l’idea di città che vogliamo continuare a costruire: una città viva, aperta, giovane, capace di valorizzare la propria tradizione musicale aprendosi ai linguaggi contemporanei e alla partecipazione diffusa”, dichiara l’Assessore al Turismo, Città della Musica e Politiche Giovanili Luca Burgazzi. “Riportare la Festa a Cremona dopo tanti anni significa riconnettersi a una rete nazionale e internazionale importante, ma soprattutto offrire ai giovani, alle associazioni e agli operatori culturali uno spazio concreto di espressione e collaborazione. Sarà una giornata capace di raccontare la ricchezza musicale della nostra città in tutte le sue forme”.

“Il ritorno di questa manifestazione è il segno concreto di un percorso che come amministrazione stiamo portando avanti per investire sui giovani, sulla loro creatività e sulla loro capacità di essere protagonisti della vita della città. Abbiamo scelto di sostenere progetti che offrano occasioni reali di espressione, partecipazione e crescita, valorizzando i talenti emergenti e creando spazi in cui le nuove generazioni possano incontrarsi attraverso la musica, il linguaggio universale che da sempre identifica Cremona nel mondo” commenta il Sindaco Andrea Virgilio.

“La Festa della Musica restituisce ai nostri spazi urbani una dimensione aperta, inclusiva e condivisa, coinvolgendo artisti, associazioni, attività economiche e cittadini in una grande esperienza collettiva. È un appuntamento che conferma e rafforza la vocazione di Cremona come Città della Musica, una vocazione che affonda le sue radici nella nostra storia ma che guarda con decisione al futuro, all’innovazione e alla partecipazione delle nuove generazioni.

Siamo particolarmente orgogliosi di riportare questa manifestazione in città dopo molti anni di assenza, grazie alla collaborazione tra istituzioni, fondazioni e realtà del territorio. Sarà una giornata di festa, ma anche un messaggio chiaro: Cremona continua a credere nella cultura e nella musica come strumenti di crescita, inclusione e sviluppo per tutta la comunità” conclude Virgilio.

IL PROGRAMMA

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