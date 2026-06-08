Nazionale, chi sarà il nuovo ct? Mancini in pole per la panchina azzurra

(Adnkronos) – Entra nel vivo la corsa per la panchina della Nazionale, che negli ultimi giorni ha ritrovato grande entusiasmo (e risultati) con i giovani scelti da Silvio Baldini. Quest’ultimo, da ct dell’Under 21 e individuato come traghettatore nei due test con Lussemburgo e Grecia, ha convinto per la sua decisione di puntare su un gruppo dall’età media bassissima, tanto che – come riporta Agipronews –, secondo i betting analyst di Goldbet e Better la quota della sua conferma è crollata a 3,50; basti pensare che fino a pochi giorni fa questa ipotesi valeva 15 volte la posta. Da sottolineare, però, che il grandissimo favorito è Roberto Mancini, il cui ritorno sulla panchina azzurra è dato a 1,75: la scelta potrebbe ricadere su di lui, considerando come Mancini abbia aperto a più riprese a un suo ritorno dopo il trionfo agli Europei nell’estate 2021. Defilata, al momento, la candidatura di Antonio Conte.

Come riportato anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Roberto Mancini è dunque al momento il candidato principale per la panchina della Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del gruppo di Gattuso. Tanto dipenderà dalle prossime elezioni Figc e dal nuovo presidente federale: in pole position, per la successione del dimissionario Gabriele Gravina, c’è Giovanni Malagò.