Saluti, giochi e divertimento: ultimo giorno di scuola per oltre 15mila studenti

Tanti abbracci, qualche lacrima e un bagaglio carico di emozioni e ricordi. Ma soprattutto una grande festa per tutti.

Con il trillo dell’ultima campanella si chiude ufficialmente l’anno scolastico 2025/2026 per poco più di 15.400 studenti delle scuole superiori della provincia di Cremona: da oggi iniziano le vacanze estive.

Per molti di loro l’ultimo giorno è stato sinonimo di goliardia e divertimento: c’è chi ha organizzato giochi con i compagni, chi ha acceso fumogeni fuori dai cancelli dell’istituto, chi – terminati gli ultimi recuperi – ha portato dolci da condividere con amici e insegnanti.

A metà mattina poi tutti fuori: è il momento di festeggiare la fine di un anno arrivato al traguardo.

Il caldo anticipa un’estate ormai alle porte.

Per gli studenti di quinta, però, questo ultimo giorno ha un sapore dolceamaro: maglie firmate e dedicate, foto di rito e poi di nuovo sui libri. Tra una decina di giorni, infatti, arriva la maturità: abbiamo raccolto la testimonianza dei ragazzi.

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