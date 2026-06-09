Alberi pericolanti in città: il 10 giugno al via i lavori di rimozione

Mercoledì 10 giugno, saranno rimossi alcuni alberi presenti sul territorio comunale nell’ambito della programmazione ordinaria di verifica e controllo delle alberature. Si tratta di interventi necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Le piante rimosse saranno sostituite con nuove essenze e, qualora non sia possibile farlo nella stesso luogo, sarà individuata un’altra area idonea nelle immediate vicinanze. La rimozione degli alberi avverrà al Campo scuola di via Corte, Campo sportivo Maristella di via Corrazzini, nelle vie Burchielli e Mella, all’incrocio tra via Trebbia e la Contrada Santa Tecla, nel Parco del Morbasco.

Inoltre, in vista dell’ampio progetto di riqualificazione che interesserà i giardini di Giovanni Paolo II di piazza Roma, sono state effettuate specifiche valutazioni sulla stabilità delle alberature presenti a seguito delle quali è stata disposta la rimozione di sei piante ormai secche e non più recuperabili.

Infine, dopo la caduta di un albero avvenuto in prossimità di via Pennelli e del distributore Tamoil, è stato sottoposto a valutazione strumentale (prove di trazione) anche il filare alberato lungo la tangenziale per verificare la stabilità dei pioppi e garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Le prove hanno evidenziato criticità strutturali, con esito negativo per i 22 esemplari, definiti instabili soprattutto a causa della presenza di funghi (ganoderma) e delle caratteristiche del terreno sabbioso, che limita l’adeguato ancoraggio dell’apparato radicale di piante molto grandi come evidenziato dall’agronomo incaricato.

Per questa area è prevista la sostituzione degli alberi con un nuovo filare costituito da aceri campestri, il cui sviluppo è più contenuto e maggiormente resistente. Allo stesso tempo questi alberi consentiranno di mitigare l’inquinamento derivante dal traffico veicolare.

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