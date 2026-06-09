Coldiretti Cremona: aperte le iscrizioni al premio Oscar Green per giovani agricoltori

Ha preso il via l’Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per promuovere progetti e idee innovative dei giovani agricoltori che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra.

L’edizione di quest’anno – precisa Coldiretti – ruota intorno al tema “Giovani Oggi”. Sono previste quattro categorie di concorso (Campagna Amica; Impresa Digitale e Sostenibile; Coltiviamo Insieme; +Impresa) e due premi speciali nazionali: “Agri-influencer” e “Scuole di oggi, agricoltori del domani”. Le iscrizioni vanno presentate entro lunedì 29 giugno 2026, direttamente sulla pagina web, oppure presso le Federazioni Provinciali Coldiretti.

La categoria “Campagna Amica” premia i progetti che valorizzano i prodotti dell’agroalimentare italiano attraverso la filiera corta, i mercati contadini, il turismo rurale e le attività ricettive delle aziende agricole.

La categoria “Impresa Digitale e Sostenibile” è dedicata alle imprese che innovano grazie alla digitalizzazione e alla sostenibilità, puntando su economia circolare, recupero degli scarti, produzione di energia e risparmio delle risorse naturali.

La categoria “Coltiviamo Insieme” valorizza i partenariati tra agricoltura, inclusione sociale e territorio, coinvolgendo enti pubblici, scuole, università e aziende agricole impegnate in servizi socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo per persone svantaggiate o con disabilità.

La categoria “+Impresa” premia invece le aziende agricole capaci di affrontare un mercato sempre più competitivo e internazionale grazie alla visione imprenditoriale.

Per quanto riguarda i premi speciali: “Agri-Influencer” è rivolto alle imprese che raccontano l’agricoltura attraverso social, eventi e nuovi canali di comunicazione, creando attorno al settore una grande community; “Scuole di oggi, agricoltori del domani” è un premio speciale dedicato agli istituti tecnici e professionali agrari che si distinguono per progetti legati alla biodiversità, all’innovazione agroalimentare e alla valorizzazione del patrimonio italiano.

Tra le novità di quest’anno, l’introduzione a livello nazionale anche del “Premio del Pubblico” e del “Premio della Stampa”, assegnati ai progetti finalisti più apprezzati.

“Con l’Oscar Green – spiega Piercarlo Ongini, delegato provinciale di Giovani Impresa Coldiretti Cremona – diamo spazio a storie rappresentative di un modello di impresa che mette al centro il valore dei giovani agricoltori, l’innovazione tecnologica, la tutela del territorio, la capacità dell’agricoltura di fare rete e di guardare al futuro”.

“I giovani rappresentano il presente economico e sociale del nostro Paese” prosegue Ongini, sottolineando come Oscar Green “punti a valorizzare la capacità delle nuove generazioni di innovare in agricoltura e costruire il futuro del settore agroalimentare attraverso talento, idee e multifunzionalità”.

Sono oggi circa 49mila le imprese agricole under 35 attive, capaci di garantire prodotti di alta qualità che contribuiscono in maniera significativa ai primati del Made in Italy a tavola. I giovani agricoltori italiani valgono il doppio della media Ue, con la produttività degli under 35 che raggiunge i 4800 euro a ettaro, contro i 2500 dei colleghi europei, secondo il centro studi Divulga.

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