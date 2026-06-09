Coldiretti Cremona: aperte le iscrizioni al premio Oscar Green per giovani agricoltori
Un'iniziativa volta a promuovere progetti e idee innovative dei giovani agricoltori che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra
Ha preso il via l’Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per promuovere progetti e idee innovative dei giovani agricoltori che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra.
L’edizione di quest’anno – precisa Coldiretti – ruota intorno al tema “Giovani Oggi”. Sono previste quattro categorie di concorso (Campagna Amica; Impresa Digitale e Sostenibile; Coltiviamo Insieme; +Impresa) e due premi speciali nazionali: “Agri-influencer” e “Scuole di oggi, agricoltori del domani”. Le iscrizioni vanno presentate entro lunedì 29 giugno 2026, direttamente sulla pagina web, oppure presso le Federazioni Provinciali Coldiretti.
La categoria “Campagna Amica” premia i progetti che valorizzano i prodotti dell’agroalimentare italiano attraverso la filiera corta, i mercati contadini, il turismo rurale e le attività ricettive delle aziende agricole.
La categoria “Impresa Digitale e Sostenibile” è dedicata alle imprese che innovano grazie alla digitalizzazione e alla sostenibilità, puntando su economia circolare, recupero degli scarti, produzione di energia e risparmio delle risorse naturali.
La categoria “Coltiviamo Insieme” valorizza i partenariati tra agricoltura, inclusione sociale e territorio, coinvolgendo enti pubblici, scuole, università e aziende agricole impegnate in servizi socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo per persone svantaggiate o con disabilità.
La categoria “+Impresa” premia invece le aziende agricole capaci di affrontare un mercato sempre più competitivo e internazionale grazie alla visione imprenditoriale.
Per quanto riguarda i premi speciali: “Agri-Influencer” è rivolto alle imprese che raccontano l’agricoltura attraverso social, eventi e nuovi canali di comunicazione, creando attorno al settore una grande community; “Scuole di oggi, agricoltori del domani” è un premio speciale dedicato agli istituti tecnici e professionali agrari che si distinguono per progetti legati alla biodiversità, all’innovazione agroalimentare e alla valorizzazione del patrimonio italiano.
Tra le novità di quest’anno, l’introduzione a livello nazionale anche del “Premio del Pubblico” e del “Premio della Stampa”, assegnati ai progetti finalisti più apprezzati.
“Con l’Oscar Green – spiega Piercarlo Ongini, delegato provinciale di Giovani Impresa Coldiretti Cremona – diamo spazio a storie rappresentative di un modello di impresa che mette al centro il valore dei giovani agricoltori, l’innovazione tecnologica, la tutela del territorio, la capacità dell’agricoltura di fare rete e di guardare al futuro”.
“I giovani rappresentano il presente economico e sociale del nostro Paese” prosegue Ongini, sottolineando come Oscar Green “punti a valorizzare la capacità delle nuove generazioni di innovare in agricoltura e costruire il futuro del settore agroalimentare attraverso talento, idee e multifunzionalità”.
Sono oggi circa 49mila le imprese agricole under 35 attive, capaci di garantire prodotti di alta qualità che contribuiscono in maniera significativa ai primati del Made in Italy a tavola. I giovani agricoltori italiani valgono il doppio della media Ue, con la produttività degli under 35 che raggiunge i 4800 euro a ettaro, contro i 2500 dei colleghi europei, secondo il centro studi Divulga.