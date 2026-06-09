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Cronaca

Happening 2026, torna l’appuntamento in piazza Stradivari dal 14 al 16 giugno

Tema dell'ormai tradizionale kermesse è “Qui è perfetta letizia”. Tra gli appuntamenti più attesi, il Talk con i genitori di Marco Gallo

Una delle passate edizioni
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“Qui è perfetta letizia”: questo il tema dell’happening 2026, in programma a Cremona da sabato 14 a martedì 16 giugno compreso. L’appuntamento come ormai da tradizione è in piazza Stradivari. Quattro giorni in cui – fanno sapere gli organizzatori – “avremo davanti agli occhi la testimonianza di quel qualcosa che rende la vita lieta, come lo fu per Francesco, il Santo di Assisi di cui ricorderemo la figura in uno spettacolo”.

Tra gli appuntamenti più attesi quello di domenica sera, il Talk con i genitori di Marco Gallo: Antonio e Paola racconteranno loro figlio, morto nel 2011 a 17 anni, di cui il 7 marzo si è aperto il processo di beatificazione.
evento finale invece, nella serata di martedì, l’esibizione della Mauro Moruzzi Junior Band e Crescendo diretti dal M° Giovanni Grandi.

Per tutta la durata dell’evento saranno attivi ristorante e bar con piatti, bevande e momenti di convivialità.

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