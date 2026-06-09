“La negazione delle cure a Gaza”: l’11 giugno incontro all’Avis con i medici in prima linea

Si terrà giovedì 11 giugno alle ore 20:30, presso la Sala Goldani dell’ AVIS comunale di via Massarotti 65 l’incontro pubblico “La negazione delle cure a Gaza – Testimonianze e Progetti”.

L’evento prevede un’introduzione alla serata a cura di Paolo Bodini, medico ed ex sindaco di Cremona. A seguire, illustreranno la drammatica situazione sanitaria in Palestina Siria Garattini, in rappresentanza di “Sanitari per Gaza” e Raed Almajdalawi, per “PalMed Italia”.

L’iniziativa si propone di illustrare l’attuale situazione sanitaria nella Striscia di Gaza, con ospedali distrutti o gravemente danneggiati, carenza di farmaci e dispositivi salvavita, e una condizione che vede medici e infermieri detenuti e, in alcuni casi, uccisi. Un’occasione per informarsi, comprendere e condividere un momento di solidarietà e partecipazione civile rispetto alle sofferenze della popolazione civile.

La conferenza è promossa da Sanitari per Gaza e PalMed Italia Onlus, con l’adesione della Tavola della Pace di Cremona.

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