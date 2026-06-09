Lgh: oltre un milione di euro per ricerca, cultura e contrasto alla povertà energetica

Fondazione LGH ha presentato il Bilancio Sociale di missione 2025, documento che restituisce una fotografia puntuale delle attività svolte, dei risultati raggiunti e degli impatti generati nel corso dell’anno nei territori di riferimento. Il Bilancio disponibile sul sito www.fondazonelgh.it, conferma il ruolo della Fondazione come attore di sviluppo territoriale, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e vicinanza concreta alle comunità.

L’appuntamento annuale rappresenta un momento di trasparenza e condivisione, utile a raccontare non solo i numeri, ma anche il valore delle alleanze costruite con istituzioni, organizzazioni e stakeholder del territorio. Accanto alle risorse economiche, infatti, la Fondazione ha attivato competenze, progettualità e relazioni capaci di tradursi in interventi concreti e duraturi.

Nel 2025 Fondazione LGH ha erogato complessivamente 1.057.000 euro sui territori di riferimento, confermando e rafforzando il proprio impegno al servizio della comunità e consolidando la propria presenza nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile.

Attraverso la promozione e il cofinanziamento di progetti scientifici in settori strategici come transizione energetica, economia circolare, biotech e agritech, la Fondazione ha sostenuto iniziative capaci di generare un impatto positivo e misurabile sul territorio.

La quota principale dei contributi erogati è stata destinata ai Progetti Scientifici, che rappresentano il 69% del totale, corrispondente a € 726.848,50. Seguono le Liberalità culturali, che assorbono il 17% delle risorse per un valore di € 180.200,00.

Al Banco dell’Energia, di cui Fondazione LGH è co-fondatore, è stato destinato il 14% dei contributi, pari a € 150.000, con interventi che hanno consentito di aiutare 200 famiglie attraverso progetti di sostegno contro la povertà energetica.

Dall’agricoltura rigenerativa alla valorizzazione circolare delle biomasse, dalla gestione intelligente dell’energia alla tutela delle risorse idriche e della biodiversità, le progettualità attivate condividono un obiettivo comune: integrare innovazione tecnologica, ricerca scientifica e impatto concreto sui territori.

Dopo quattro anni di attività, Fondazione LGH entra in una nuova fase del proprio percorso, con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo come piattaforma di innovazione territoriale e rispondere in modo sempre più efficace alle sfide dello sviluppo sostenibile.

“Il Bilancio Sociale 2025 racconta una Fondazione che cresce, rafforza la propria capacità di innovazione e consolida il proprio impegno accanto ai territori. Vogliamo sostenere progetti che generino impatti concreti e misurabili, valorizzando le vocazioni locali e affrontando con visione le sfide della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e dello sviluppo scientifico”, sottolinea il Presidente Giorgio Bontempi.

© Riproduzione riservata