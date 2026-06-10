Castelvetro, il sindaco Granata saluta i bimbi della S.Giovanni

Il Sindaco di Castelvetro, Silvia Granata ha voluto salutare il personale e i bimbi della San Giovanni in occasione della fine dell’anno scolastico che terminerà martedì 30 giugno. All’arrivo è stato ricevuto dal Gestore, Don Massimiliano Camporese, e dal Presidente del Comitato di Gestione, Pier Luigi Bricchi.

Spiega Bricchi: “La visita è stata molto gradita, come sempre. Apprezziamo l’attenzione che il Sindaco dimostra sempre verso la Scuola materna che del resto, come lei stessa ha ricordato in più occasioni, ha frequentato e poi diretto nei primi anni duemila. La necessità di rinsaldare sempre la collaborazione tra Enti che si occupano dei servizi per cittadini del nostro territorio in particolare ma anche di Comuni limitrofi è certamente condivisa con l’Amministrazione comunale, nel nostro caso in un ambito così delicato e importante come la cura della crescita educativa dei bimbi futuri cittadini. Quest’anno la nostra scuola serve più di 75 famiglie, l’anno prossimo arriveremo a 90, vedere il Sindaco così a suo agio mentre interagiva con i nostri bimbi facendo ai grandi tantissimi auguri per il proseguimento del loro cammino alle scuole elementari è stato un vero piacere”. Ma la giornata per i bimbi della San Giovanni è stata davvero particolare.

Grazie ai contatti e per iniziativa di Don Massimiliano, la scuola ha ricevuto la visita dell’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico con sede a Monza e che opera principalmente sul Lago di Como. In nove anni di attività questa associazione ha al suo attivo ben sedici salvataggi, innumerevoli corsi di formazione, giornate di attività e insegnamento dell’approccio all’acqua e ai cani per i giovani, gli sportivi, gli studenti, le persone diversamente abili.

Il Presidente Claudio Longoni, i collaboratori esperti di salvataggio Francesco Rubert e Barbara Fucale hanno portato ai bimbi tre bellissimi cani, due terranova e un bovaro del bernese.

Ovviamente l’entusiasmo dei bimbi è salito subito alle stelle ma prima di prendere contatti con i cani, i tre volontari del salvataggio hanno insegnato ai bimbi diverse cose utilissime per sapere come rapportarsi con l’acqua, come non fare il bagno subito dopo aver mangiato, evitare sbalzi termici troppo forti. Poi hanno insegnato come rapportarsi con gli amici a quattro zampe, come si possono leggere i loro comportamenti, avvicinarsi sempre di fianco, non portare via un gioco, non disturbarlo mentre dorme, non fissare il cane dritto negli occhi, non disturbare una mamma con il cucciolo.

Dopo tutti questi preziosi consigli i bimbi hanno potuto accarezzare i cani, dare loro i croccantini forniti dai volontari, accompagnarli in un percorso dentro i giardini dell’asilo che prevedeva diverse stazioni tra cui la gimkana tra i birilli e il salto dentro a un cerchio.

Nell’apoteosi generale poi il Sindaco, amante degli animali e ancora dispiaciuto per la recente perdita del suo amatissimo Ringo, si è unito a tutta la scuola nelle carezze e negli approcci compresi la fornitura di croccantini in cambio di copiose sbavate in segno di ringraziamento.

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